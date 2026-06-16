Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi, akşam saatlerinden itibaren hareketli saatler yaşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçilen son dakika verilerine göre, ilçede kısa süre içinde adeta bir "deprem fırtınası" yaşandı. Bölgede ardı ardına 62 sarsıntı kaydedildi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre bölgede toplam 62 deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklükleri 0,8 ile 3,9 arasında ölçüldü.

Valilik ve AFAD Teyakkuzda

Sarsıntıların hemen ardından AFAD, Jandarma ve yerel güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı bir saha tarama çalışması başlattı. Depremler nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da mal kaybı yaşanmadı. İlçe genelinde ve bağlı köylerde yıkılan veya hasar gören herhangi bir yapıya rastlanmadı. Bölgede an itibarıyla hayatı olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığı, ekiplerin tedbir amaçlı teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.

"Deprem Fırtınası" Ne Anlama Geliyor?

Bölgede yaşanan bu yoğun mikro deprem aktivitesi, uzmanlar tarafından "deprem fırtınası" olarak adlandırılıyor. Belirli bir bölgede, kısa zaman diliminde birbirine yakın büyüklükte çok sayıda depremin meydana gelmesi, yer kabuğundaki yerel fay hatlarının enerji boşalımı yaptığını gösteriyor. Yetkililer, vatandaşların panik yapmamasını ancak deprem gerçeğine karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.