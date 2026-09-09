İğrenç olay olay, 7 Eylül Pazartesi günü ilçede faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ş.T.’nin konakladığı odaya polis kamerası eşliğinde operasyon düzenledi.

Gelibolu Gazetesi'nin haberine göre;odada 18 yaşından küçük olduğu belirlenen iki erkek çocukla birlikte yakalanan Ş.T., polis ekiplerince gözaltına alınarak Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ODA İNCELENDİ

Olayın ardından emniyet ekipleri, Ş.T.’nin yakalandığı otelde de detaylı inceleme gerçekleştirdi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.T.’nin çocuklarla birlikte kaldığı odadan çeşitli örnekler alırken, otel çalışanları ve işletmecilerin de ifadelerine başvurdu. Edinilen bilgilere göre, odada yüksek miktarda alkol tüketildiği de tespit edildi.

OTEL İŞLETMECİLERİNİN HABERİ VAR MI?

Gelibolu’da gündem olan olayla ilgili soruşturma sürerken, otel işletmesinin olayı önceden bilip bilmediği de araştırılıyor.

İddialara göre, 18 yaşından küçük çocukların kayıtlarının farklı bir sistemde tutulduğu ve durumun polise bildirilmediği öne sürüldü.

Bir başka iddiada ise olaydan rahatsızlık duyan bazı çalışanlara, işletme sahipleri tarafından duruma müdahale etmemeleri yönünde baskı yapıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaların soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.