ORC Araştırma 14-18 Mayıs tarihleri arasında 7 ilde yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

TRABZON'DA AKP 6 PUAN ERİDİ

Trabzon'da bin 710 katılımcıyla yapılan genel seçim anketinde AKP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41,5 olurken; CHP diyenlerin oranı yüzde 25 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

MHP yüzde 8

İYİ Parti yüzde 6

YRP yüzde 5,5

Zafer Partisi yüzde 3,4

A Parti yüzde 2,9

BBP yüzde 2,7

Gelecek yüzde 1,5

YMP yüzde 1,3

14 Mayıs seçimlerinde AKP yüzde 47,77 CHP ise yüzde 18 oranında oy almıştı.

SAMSUN'DA AKP DÜŞÜŞTE CHP YÜKSELİŞTE

Samsun'da bin 900 katılımcıyla yapılan ankette ise AKP diyenlerin oranı yüzde 35,6 olurken CHP diyenlerin oranı yüzde 25,7 oldu.

Oy desteğini MHP'den yana açıklayanların oranı yüzde 11,2 İYİ Parti diyenlerin oranı ise yüzde 8,9 oldu.

14 Mayıs seçimlerinde AKP kentte yüzde 42,45 oy alırken CHP'nin oy oranı yüzde 19,76 olmuştu.

ORDU'DA AKP'NİN OY KAYBI 8 PUANA YAKIN

Ordu'da bin 490 kişiyle yapılan genel seçim anketinde ise AKP yüzde 37,5 oy desteğine ulaşırken CHP diyenlerin oranı yüzde 29,8 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

MHP yüzde 9,6

İYİ Parti yüzde 7,7

YRP yüzde 3,5

Zafer Partisi yüzde 2,9

BBP yüzde 2

A Parti yüzde 1,7

Gelecek yüzde 1,4

YMP yüzde 1,2

14 Mayıs seçimlerinde ise AKP Ordu'da yüzde 45,25 CHP ise yüzde 24,22 oy almıştı

HATAY CHP'YE GEÇTİ

Hatay'da bin 750 katılımcıyla yapılan ankette CHP'ye oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 33,8 olurken AKP diyenlerin oranı yüzde 30 oldu.

MHP'nin oy oranı yüzde 9,5 TİP'in oy oranı ise yüzde 5,5 oldu.

14 Mayıs seçimlerinde AKP yüzde 33,91 oy alırken; CHP'nin oy oranı yüzde 28,39 olmuştu.

Böylece ankete göre Hatay el değiştiren iller arasında yer aldı.

AKP'DE SINIRLI DÜŞÜŞ CHP'DE SINIRLI YÜKSELİŞ

Gaziantep'te bin 950 kişinin katıldığı ankete AKP'nin oy oranı yüzde 37, CHP'nin oy oranı ise yüzde 24 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

MHP yüzde 12,1

DEM yüzde 8

YRP yüzde 4,5

Zafer Partisi yüzde 4

İYİ Parti yüzde 3,3

BBP yüzde 2

A Parti yüzde 1,8

YMP yüzde 1,5

14 Mayıs seçimlerinde ise AKP'nin oy oranı yüzde 44,91 olurken CHP'nin oy oranı yüzde 20,35 olmuştu.

Kahramanmaraş'ta bin 590 kişiyle yapılan ankette AKP'nin oy oranı yüzde 41 CHP'nin oy oranı yüzde 21 olarak ölçüldü.

14 Mayıs'ta oy oranı AKP'de yüzde 47,72 CHP'de ise yüzde 16,3 olmuştu.

ŞANLIURFA'DA CHP 3. PARTİ OLDU

Şanlıurfa'da bin 675 kişiyle yapılan ankette ise AKP'nin oy oranı yüzde 36,3 DEM'in oy oranı yüzde 22,9 oldu.

CHP'nin oy oranı ise yüzde 12,6 olarak ölçüldü.

14 Mayıs seçimlerinde kentte AKP yüzde 43,01 oy alırken YSP yüzde 24,85 oy almıştı. MHP'nin oy oranı yüzde 9,44 olurken CHP'nin oy oranı da yüzde 8,05 olarak ölçülmüştü.

ORC Araştırma'nın paylaştığı son 28 kent anketinin yedisinde kentler AKP'den CHP'ye geçmiş oldu.