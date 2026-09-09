Gaziantep’te hızla artan nüfus ve genişleyen yerleşim alanları, kentte yeni ilçe tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bazı mahallelerin nüfus ve yerleşim büyüklüğü açısından adeta bağımsız bir merkez haline gelmesi dikkat çekiyor.

Özellikle yeni konut projeleriyle büyüyen bölgelerde nüfus yoğunluğu her geçen gün artıyor. Geniş yerleşim alanları ve artan sosyal hareketlilik, bazı mahallelerin mevcut ilçeler içerisinde başlı başına büyük bir yerleşim alanına dönüşmesine neden oluyor.

Türkiye’de zaman zaman gündeme gelen yeni il ve ilçe düzenlemeleri kapsamında, Gaziantep’te de hangi bölgelerin ilerleyen dönemde ilçe statüsü kazanabileceği merak ediliyor.

GÜNEYŞEHİR VE KUZEYŞEHİR ÖNE ÇIKIYOR

Olası bir idari yapılanma senaryosunda en çok konuşulan bölgeler arasında Güneyşehir ve Kuzeyşehir bulunuyor. Her iki bölgede de son yıllarda konut yatırımları ve nüfus yoğunluğu belirgin şekilde arttı.

Nüfusun büyümesiyle birlikte bu bölgelerin daha kapsamlı bir idari yapıya kavuşması yönündeki beklentiler de kent gündeminde yer buluyor.

KARATAŞ, BEŞTEPE VE GAZİKENT DE KONUŞULUYOR

Yeni ilçe tartışmalarında yalnızca yeni yerleşim bölgeleri değil, uzun süredir yüksek nüfusa sahip mahalleler de dikkat çekiyor. Karataş, Beştepe ve Gazikent de olası bir ilçe yapılanması kapsamında adı geçen bölgeler arasında bulunuyor.

Şimdilik bu bölgelerin ilçe statüsüne alınacağına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor. Gaziantep’teki tartışmanın, yapılacak resmi düzenlemeler ve açıklamalarla önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.