Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’de hasat öncesi hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Özellikle Körfez Bölgesi’nde üreticiler ve işletmeler yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken, gözler zeytin hasadına çevrildi.

TÜM GÖZLER HASAT DÖNEMİNDE

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Ayvalık’ta faaliyet gösteren bir zeytin ve zeytinyağı işletmesini ziyaret ederek yeni sezon öncesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette hasat sonrası zeytinlerin modern tesislerde işlenerek zeytinyağına dönüştürülmesi, rafine zeytinyağı üretimi, ürün kalitesi ve sektörün mevcut durumu değerlendirildi.

VERİMLİ BİR SEZON BEKLENİYOR

Yapılan değerlendirmelerde, hava koşullarının da etkisiyle bu yıl zeytin üretiminde verimli bir sezon beklendiği belirtildi. Beklenen rekolteyle birlikte üreticilerin ve sektörde faaliyet gösteren işletmelerin hasat dönemine hazırlandığı ifade edildi.

ÜRETİMİN KALİTESİ ARTIRILACAK

İşletmede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Düzgün, zeytinlerin kalite standartlarına uygun şekilde işlenmesinin ve ürünlerin katma değerinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Balıkesir’in önemli tarımsal ve ekonomik değerlerinden olan zeytin ve zeytinyağında sürdürülebilir üretimin sağlanması, kalite seviyesinin yükseltilmesi ve üreticilerin emeğinin daha yüksek ekonomik değere dönüşmesi amacıyla saha çalışmalarının devam edeceği bildirildi.