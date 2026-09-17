Verimli üzüm bağlarıyla öne çıkan Hassa'da gerçekleştirilen hasat etkinliğinde çiftçilerle bir araya gelen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, sezonun ilk ürünlerini üreticilerle birlikte topladı. Tarımın kentin ekonomik toparlanmasındaki önemine dikkat çeken Vali Masatlı, üreticilere destek vermeyi ve ürünlerin kısa sürede pazara ulaştırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Masatlı, "Bir şehrin ayağa kalkması; sadece konutları, iş yerleri, altyapısı ve kamu tesisleriyle mümkün olmaz. Şehrin, başta tarım olmak üzere tüm üretim alanlarının harekete geçmesi gerekir. Bu anlamda şehrimiz, Türkiye'nin önemli tarımsal merkezlerinden biridir. Bugün de üzüm hasadındayız. Üzüm üretimi hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. 2025 yılında yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 84 bin 477 ton üzüm hasat etmiştik. Bu yıl da yine yaklaşık 50 bin dekarlık sahada 85 bin ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Beklenen bu 85 bin tonluk rekoltenin yaklaşık 81 bin tonu, inşallah Hassa ilçemizde gerçekleşecektir" dedi.

Üretici Mustafa Tatar ise yetiştirdikleri üzümleri başta çevre iller olmak üzere farklı bölgelere gönderdiklerini belirtti. Tatar, "250 dönüm üzüm ekili arazim var. Yaklaşık olarak 250 ton rekolte bekliyoruz. Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana ve Elazığ başta olmak üzere çevre illere gönderiyoruz. Dönüm başına düşen rekoltede hasattan memnunuz" diye konuştu.