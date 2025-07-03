Bursa'nın Gemlik ilçesinde 24 saat içerisinde üç deprem meydana geldi. Büyük İstanbul Depremine kendini hazırlamaya çalışan insanların da dikkati bu bölgeye çevrildi.

Marmara Denizi'nda deprem bekleyenlerin akıllarına ise şu soru geldi: Gemlik'te büyük bir deprem tehdidi var mı?

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREME HAZIRLIK YAPMAMIZ GEREKİYOR"

Deprem bilimciler son zamanlarda aktif hareket halinde olan ve deprem üreten faylarla ilgili çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Gemlik'te meydana gelen depremlerin ardından kamuoyunda oluşan sorulara yanıt verenlerden bir tanesi de Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan oldu.

Prof. Dr. Beyhan Bayhan, bu soruya şu yanıtı verdi:

Ne zaman büyük bir deprem olacağı konusunda net bir veri olmadığını anlatan Bayhan, "Onun için bu fay üzerinde daha önce yapılan araştırmalar sonucunda 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabileceğiyle ilgili hazırlık yapmamız gerekiyor."

Bayhan, yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'da 3,9 ve 4,2, 2 Temmuz'da ise 4,3 büyüklüğünde merkez üssü Gemlik olan depremler yaşandığını hatırlattı.

Meydana gelen depremlerin hafif şiddette olduğunu vurgulayan Bayhan, sarsıntılar yüzeye yakın noktalarda yaşandığı için çevre illerde hissedilmesinin de normal olduğunu dile getirdi.

Bayhan, Gemlik'in tarihte de pek çok depreme maruz kaldığını belirterek, en son 2006'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsattı.

'UZUN DÖNEMLİ HAREKETİ BELLİ DEĞİL'

Gemlik-İznik fayının Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu olduğunu anlatan Bayhan, şöyle konuştu:

"Sakarya Geyve'den başlar ve İznik Gölü'nün güneyinden geçerek Gemlik ve Mudanya üzerinde 100 kilometreye yakın bir fay.

Bu fayla ilgili ilginç nokta, uzun dönemli hareketi bilinmemesi yani bu fayın ne zaman büyük bir deprem oluşturacağıyla ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz.

Onun için bu fayda daha önce yapılan araştırmalar sonucunda 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabileceğiyle ilgili hazırlığı yapmamız gerekiyor."

'60 BİN BİNA RİSK ALTINDA'

İznik-Gemlik Fayı'nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022'de başlattığı Deprem Risk Azaltma Projesi dahilinde de en önemli dokuz faydan biri olduğunu aktaran Bayhan, "Elbette burada 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olabileceği göz önüne alınmaktadır. İznik-Gemlik Fayı'nda 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olursa yaklaşık 60 bin binanın orta ve üzeri hasar göreceği öngörülmektedir." dedi.

Bayhan, Marmara Bölgesi'nde meydana gelecek herhangi bir depremde, merkez üssüne 50-100 kilometre uzaklıktaki illerin de etkilenebileceğini aktardı.