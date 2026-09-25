Samsun’da Hafif Raylı Sistem filosuna dahil edilmesi planlanan yeni tramvaylardan üçüncüsü kente getirildi. Karayoluyla iki parça halinde Samsun’a ulaştırılan tramvay, Tekkeköy ilçesindeki SAMULAŞ A.Ş.’ye ait depo sahasında raylara indirildi.
42 metre uzunluğundaki tramvay, kırmızı-beyaz renklerde tasarlandı ve 402 yolcu kapasitesine sahip. Yüzde 74 yerlilik oranıyla üretilen araç, montaj ve test işlemlerinin ardından hizmete alınacak.
Yeni tramvayların sevkiyatı kapsamında daha önce iki araç Samsun’a getirilmişti. Üçüncü tramvayın da kente ulaşmasıyla birlikte kalan araçların sevkiyatının belirlenen takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor.