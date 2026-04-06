Aksaray Fırıncılar Odası Başkanı Halis Altınsoy, son dönemde enerji maliyetlerinde yaşanan artışların fırın esnafını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Doğal gaza ve elektriğe gelen zamların fırıncıların giderlerini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Altınsoy, “220 gram ekmek 15 lira oldu. Ancak doğal gaza yaklaşık yüzde 25, elektriğe de benzer oranda zam geldi. Yapılan bu artış maliyetleri karşılamaya yetmiyor. Bu fiyatlarla ayakta kalmak oldukça zor” dedi.

Un, maya ve işçilik giderlerindeki yükselişe de dikkati çeken sektör temsilcileri, özellikle küçük ölçekli fırınların ekonomik baskı altında olduğunu belirtti. Fırıncılar, artan maliyetlerin sürdürülebilirlik açısından yeni düzenlemeleri gündeme getirebileceğini ifade etti.