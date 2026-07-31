Isparta'da 1 Ağustos’tan itibaren geçerli yeni tarifeyle ekmek, simit ve ev ekmeğine zam geldi. 240 gram ekmek 20 TL, simit 20 TL, 450 gram ev ekmeği ise 40 TL olurken; fırıncılar zamma artan maliyetleri gerekçe gösterdi.

‘ASGARİ ÜCRETLİ EZİLMEYE MAHKUM OLUYOR’

Bir vatandaş ekonomik şartlara dikkat çekerek, "Türkiye'de hayat çok pahalı hale geldi. Ekmeğin fiyatı aynı seviyede kalmalıydı. Asgari ücretli ezilmeye mahkum oluyor" dedi.

‘HAYAT ÇOK ZORLAŞTI’

Bir başka vatandaş ise, “Biz iki kişiyiz, bir ekmekle idare ediyoruz. Ama kalabalık aileler günde dört ekmek tüketiyor. Hayat çok zorlaştı" dedi.

‘BUĞDAY FİYATI DÜŞERSE EKMEK FİYATI DA DÜŞER’

Zam kararı sonrası bir vatandaş, "Her şeye zam geliyor. Yapacak bir şey yok. Fırıncılar ne yapsın? Onlar da maliyeti kurtarmıyor demek ki zam yapıyorlar. Buğday fiyatı düşerse ekmek fiyatı da düşer” ifadelerini kullandı.

‘POŞET POŞET EKMEK GÖRÜYORUZ’

Fırıncı İsmail Arıkan yaptığı açıklamada, “Yerinde bir karar. Sürekli maliyetler yükseliyor. Biz de mecburen zam yapmak zorunda kalıyoruz. Çöp konteynerlerinin yanında poşet poşet ekmek görüyoruz. Ekmek nimettir. Zam olunca vatandaş ihtiyacı kadar alır, israf da azalır. Fırın işçilerine zam ancak ekmek fiyatı arttığında yapılabiliyor. Biz de bu maliyetleri karşılamak zorundayız. Bugün onlarca kalemde artış varken bunun ekmeğe yansımaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.