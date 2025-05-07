Mayıs ayı toplantısında, Genel Sekreter Emrullah Gördük başkanlığında toplanan UKOME, servis, taksi, minibüs, özel halk otobüsü, belediye otobüsü, feribot ve şehir içi ring hatları gibi birçok alanda yeni ücret tarifesini oy çokluğuyla kabul etti.
Kooperatif başkanları, Mardin, Şanlıurfa ve Batman gibi çevre illerde zamlı tarifelerin uygulandığını belirterek, Diyarbakır’da da düzenleme talep etmişti.
YENİ ÜCRET TARİFESİ
Belediye ve Özel Halk Otobüsleri: Tam bilet 20 TL, indirimli 15 TL, öğrenci 10 TL. Aylık abonman öğrenci kartı (90 biniş) 500 TL, 2 binişlik kullan-at bilet 65 TL.
Minibüs: Şehir içi ve çevre mahalleler 25 TL, öğrenci 15 TL. Dicle Üniversitesi kampüs içi taşıma 8 TL.
Taksi: Açılış ücreti 25 TL, kilometre başı 25 TL, kısa mesafe 115 TL. Bekleme süresi 5 dakikayı aşarsa, her dakika için 2,5 TL eklenecek.
Ulaşım Dairesi Başkanı Temel Cengiz, esnafın enflasyon, akaryakıt fiyatlarındaki artış, araç bakım ve şoför yevmiyelerindeki yükselişi gerekçe göstererek yüzde 50 zam istediğini belirtti. Cengiz, “UKOME, vatandaşların alım gücünü ve ulaşım hizmetlerinin devamlılığını dikkate alarak zammı yüzde 25 olarak belirledi” dedi.
Yeni tarifeler, kararın resmiyet kazanmasının ardından uygulanmaya başlanacak.