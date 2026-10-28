Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 24 Ekim'de meydana gelen zemin hareketleri üzerine bölgede inceleme yapıldı. İncelemelerde özellikle kömür ocağı sınırına yakın bölgelerde derin çatlaklar, çökmeler ve zemin bozulmaları tespit edildi. YAKLAŞIK 4 BİN 875 METREKARELİK ALAN ETKİLENDİ Valilikten yapılan yazılı açıklamada, zemin hareketlerinin yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanı etkilediği ve kömür ocağı sahasına doğru gelişim gösterdiğinin değerlendirildiği belirtildi. VALİLİKTEN 'UZAK DURUN' UYARISI Valilik, olası heyelan riskine karşı bölgede tarım arazisi bulunan çiftçilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanı etkileyen zemin hareketlerinin, alt kotta bulunan kömür ocağı sahasına doğru gelişim gösterdiği değerlendirilmiştir. Olası heyelan riskine karşı, belirtilen bölgede tarım arazisi bulunan çiftçilerimizin özellikle dikkatli olmaları, çatlak ve çökmelerin görüldüğü alanlardan uzak durmaları ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları önemle duyurulur."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.