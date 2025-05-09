Upcycle İstanbul, sanatın iyileştirici gücünden faydalanarak ileri dönüşüm konusunda farkındalık yaratan bir platform…

Düzenlediği ‘Upcycle İstanbul Art&Design Festival’ ile sürdürülebilir bir gelecek için önemli mesajlar veriyor…

Bu yıl 15-18 Mayıs tarihleri arasında “Dönüşüme Kendinden Başlamaya Var Mısın?” temasıyla Müze Gazhane’de gerçekleşecek olan festival, sürdürülebilir bir hayatı ve daha yaşanılabilir bir gezegeni dert edinen herkesi harekete geçmeye çağırıyor.

DOPDOLU BİR PROGRAM

İklim krizinden, ekosistem kaybına, atıksız yaşamdan, sürdürülebilir tasarıma uzanan çok yönlü içeriğiyle dikkat çeken festival çarpıcı etkinliklerle dolu. Çevre sorunlarına dikkat çeken sergiler, atıklara ikinci şans veren tasarımlar, yaratıcı atölyeler, ilham veren söyleşiler, atıksız yaşam prensibiyle üretim yapan tasarımcıların yer aldığı Bazaar alanı ve film gösterimleri atıklara bakış açımızı değiştirip, bize kaynaklarımızı verimli kullanmayı hatırlatacak.

KENDİNİZE SÖZ VERİN

Festivalin en özel etkinliklerinden biri olan “Gelecekteki Kendime Mektup” ise katılımcılara hem içsel bir farkındalık hem de kalıcı bir hatırlatma sunacak. Festival kapsamında yazılan mektuplar, kişinin kendi dönüşüm yolculuğuna dair verdiği sözleri içerecek ve bir yıl sonra kendisine ulaşacak şekilde postalanacak.

Bu özel deneyim, bireysel değişimin sürekliliğini teşvik ederken, katılımcılara zaman içinde kendi gelişimlerini gözlemleme fırsatı da sunacak.

İstanbul’un en yaratıcı ve sürdürülebilir etkinliklerinden biri olan Upcycle İstanbul Art&Design Festival, bu yıl dördüncü kez kapılarını açacak.

İleri dönüşüm nedir?

İleri dönüşüm ve geri dönüşüm terimleri bazen birbirlerinin yerine kullanılsa da aslında tamamen farklıdır. İleri dönüşüm, eski ve hatta kullanılamaz bir şeyden yeni ve kullanılabilir farklı bir şey üretmek olarak ifade edilebilir. Geri dönüşüm, yeni bir şey yaratmak için atığın yok edilmesini içerirken, ileri dönüşüm atığı alır ve mevcut durumundan yeni bir şey yaratır. Eski bir tencerenin saksıya dönüştürülmesi gibi…

İleri dönüşüm sırasında orijinal form korunur. Nesnenin ne olduğunu ve ne hale geldiğini görebilirsiniz. Geri dönüşüm pratik olsa da ileri dönüşüm son derece yaratıcıdır ve bitmiş ürünü oluşturmak için çok çeşitli teknikler ve malzemeler içerebilir. Yeniden kullanım ve ileri dönüşüm, geri dönüşüm ihtiyacını azaltır ve bu nedenle doğa için harika bir seçenektir.

En dokunaklı deneyim

“Dönüşüme Kendinden Başlamaya Var Mısın?” temasıyla yola çıkarak her katılımcının kendi içsel dönüşüm yolculuğuna alan açmasına ilham olmayı hedeflediklerini belirten Upcycle İstanbul Platformu’nun kurucusu Arzu Özarı Semiz, şunları söyledi:

“Sürdürülebilir bir gelecek, bireyin hayatındaki küçük ama anlamlı seçimlerle şekilleniyor. Festivalin her bir içeriği bu farkındalığı desteklerken, ‘Gelecekteki Kendime Mektup’ etkinliği bu mesajı belki de en dokunaklı ve kalıcı şekilde hissettiren deneyimlerden biri olacak. Katılımcıların gelecekteki kendilerine yazdıkları bu mektuplar, yalnızca bir hatırlatma değil; aynı zamanda kişisel sorumlulukla toplumsal fark yaratmanın mümkün olduğunu gösteren güçlü bir adım…

Upcycle İstanbul, yalnızca malzemelerin değil, insanın da ileri dönüşümüne odaklanan bu özel etkinlikle, daha bilinçli bir gelecek için adım atmak isteyen herkesi bir araya getirecek.

“Dünyayı değiştirmek için önce kendinden başla” diyerek yola çıkan festivalimiz, ziyaretçilerini birlikte iyiye dönüşmeye davet edecek.”