Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Edebali İlkokulu’nda skandal bir olay yaşandı...
VELİLERDEN TEPKİ
İddiaya göre, okul kantininde çalışan bir görevli, tost servisi sırasında Kur’an-ı Kerim sayfalarını kağıt olarak kullandı.
Olayı fark eden veliler duruma sert tepki gösterdi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Gaziantep Valiliği, olayla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
-Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "bir okulda manevi değerleri zedeleyerek satış yapıldığına" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Şehitkâmil ilçemizde bir İlkokulda vuku bulan olayla ilgili ivedilikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından müfettiş görevlendirilmiş, kantin işletmesinin ticari faaliyetleri durdurulmuştur.
-Olayla ilgili idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.