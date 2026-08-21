Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi’ndeki Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili’nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu.
Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de görüldü.
KARDEŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, üzerlerinde kıyafetleri bulunan 3 kişinin kimlikleri belirlendi.
Yapılan incelemelerde hayatını kaybedenlerin kardeş oldukları ortaya çıktı.
Cansız bedenlerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar isimli üç kardeşe ait olduğu belirlendi.
Kardeşlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
KAYIP KARDEŞ SAĞ BULUNDU
Öte yandan, kayıp olduğu bildirilen dördüncü kardeş Bilgenur Sakar’ın, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulunduğu öğrenildi.