Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde bulunan bir okulun kantininden yemek yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi taşıyan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.

FARKLI BİR İŞLETMEDE DE BENZER OLAY YAŞANDI

İlçedeki başka bir işletmede yemek yiyen, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Her iki olayda da gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken hastaneye kaldırılan kişilerin sayısı 88'e yükseldi.

NUMUNELER DİYARBAKIR'A GÖNDERİLECEK

Yaşanan olayların ardından inceleme başlatıldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin okul kantini ve diğer işletmeden numune alacağı, alınan örneklerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.