Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son veriler ışığında acil durum gündemiyle bir araya geldi. Yapılan değerlendirmelerde, Tokat’ın Turhal ilçesinde bulunan Almus Barajı’nın maksimum doluluk seviyesine ulaştığı ve dolusavaklardan su taşmasının beklendiği ifade edildi.

15 MAHALLE VE 7 KÖY GEÇİCİ OLARAK TAHLİYE EDİLİYOR

Yeşilırmak havzasında oluşabilecek taşkın riskine karşı önlem alınırken, riskli görülen yerleşim alanlarında tahliye süreci başlatıldı.

Turhal Afet Koordinasyon Kurulu’nun önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı’nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova Mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay Köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir."

ESNAF KUM TORBALARIYLA ÖNLEM ALDI

Taşkın tehlikesinin etkili olabileceği Yeşilırmak çevresindeki Cumhuriyet Caddesi’nde bazı işletmeler sabah saatlerinde açılmadı. Esnaf, olası su baskınlarına karşı dükkan girişlerine kum torbaları yerleştirirken, kapı ve vitrinleri branda ile kapatarak koruma sağlamaya çalıştı.

Bazı iş yeri sahiplerinin ise suyun içeri girmesini engellemek amacıyla kapı ve pencere boşluklarına silikon köpük uyguladığı görüldü. Bölgede ekiplerin çalışmaları ve koordinasyon faaliyetleri devam ediyor.

YEŞİLIRMAK’TA SU SEVİYESİ KRİTİK NOKTAYA ULAŞTI

Dün akşam saatlerinde Yeşilırmak’ta su seviyesinin belirgin şekilde yükseldiği, suyun bazı noktalarda yaya köprü seviyesine kadar çıktığı gözlemlendi. Yetkililer, vatandaşları dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

KÖPRÜ KALDIRILDI

İki gün önce Yeşilırmak’taki su seviyesinin kritik eşiğe ulaşmasıyla birlikte bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Taşkın riski nedeniyle şehir merkezinde yer alan Çedaş Köprüsü’nün söküm işlemleri tamamlandı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biliyorsunuz Tokat'ta ve Tokat'a yakın lokasyonlarda ciddi anlamda sel felaketi yaşanması tahmin ediliyor. Turhal, Niksar ve Erbaa'da da sel felaketi yaşandı. Tokat merkezde de biliyorsunuz dolusavak dediğimiz Almus Barajı artık taşmak üzere, söylenen bilgiler bu şekilde. Malum bu dolusavak taştığı andan itibaren Tokat merkeze de 6 saat içerisinde ulaşması düşünülüyor. İşte 6-6,5 saat civarında ulaşacağı söylendiği için biz Çedaş Köprüsü'nü kaldırmak durumunda kaldık. Burası Devlet Su İşleri'ne uygun bir köprü değildi. Ortak kararla yıkılıyor.”