Bilecik İl Müftülüğü, kış dönemi boyunca sabah ezanlarının okunma vaktine ilişkin yeni bir takvimin hayata geçirildiğini duyurdu. Gündem Bilecik’in haberine göre, il genelindeki camilerde sabah ezanları artık doğrudan imsak vaktinde yani yaklaşık 40 dakika daha erken okunacak.

YENİ DÜZENLEME YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni uygulama, 7 Kasım 2026 Cumartesi sabahı itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. Düzenleme sadece Bilecik il merkezinde değil; Bozüyük, Osmaneli, Söğüt, Gölpazarı, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinin tamamında geçerli olacak. Kış boyunca sabah ezanları, her ilçenin kendi günlük imsak vaktine göre okunacak. Müftülük, uygulamanın 9 Mart 2027 tarihine kadar kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

GEÇEN YIL DA GEÇİCİ DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Bilecik İl Müftülüğü, benzer bir düzenlemeyi geçtiğimiz kış döneminde de uygulamıştı. 29 Kasım 2025 tarihinde başlatılan ve Ramazan Bayramı sabahına kadar sürdürülen uygulamada, vatandaşların kış koşullarında sabah mesaisine yetişme talepleri dikkate alınmıştı.

MESAİYE YETİŞME TALEPLERİ ETKİLİ OLDU

Konuyla ilgili Bilecik İl Müftüsü daha önce yaptığı açıklamada, "Kış günlerinde sabah mesaisine yetişme noktasında vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler doğrultusunda böyle bir düzenlemeye gidilmiştir. Hemşerilerimizin dini vecibelerini daha rahat yerine getirebilmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.