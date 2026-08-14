

Erzurum’da yaklaşık yarım asır önce sondaj çalışmaları sırasında ortaya çıkan sıra dışı su kaynağı, bugün de merak konusu olmaya devam ediyor. Yüzeyinde oluşan köpükler ateşle temas ettiğinde alev alırken, yöre halkı suyun farklı özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi’nde yaklaşık 3 metrekarelik bir alanda yer altından yüzeye çıkan su, görüntüsü ve dikkat çekici özellikleriyle bölge sakinlerinin ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 50-55 yıl önce gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında ortaya çıktığı belirtilen kaynağın suyu sarımtırak bir görünüme sahip. Kaynağın yüzeyinde ise sürekli köpüklenme görülüyor. Kaynak, yörede “fıhfıh” adıyla da anılıyor. Daha önce yapılan haberlerde Kahramanlar Köyü Muhtarı Sadık Uçar, köpüklerin yandığını ve kaynağın geçmişte çeşitli kişiler tarafından incelendiğinin anlatıldığını aktarmıştı.

KÖPÜKLER ATEŞLE TEMAS EDİNCE ALEV ALIYOR

Kaynağı diğer sulardan ayıran en dikkat çekici özellik ise yüzeyinde biriken köpükler. Görsellerde de suyun üzerinde yoğun köpük tabakalarının oluştuğu görülüyor. Köpüklere ateş yaklaştırıldığında ise mavi renkli bir alev oluştuğu belirtiliyor. Bu durum, suyun içerisinde veya sudan açığa çıkan gazlarda yanıcı bir bileşen bulunabileceği yönündeki iddiaları gündeme getiriyor. Yöre halkı geçmişte bunun metan gazı veya doğal gazla ilişkili olabileceğini ileri sürmüş olsa da, bu iddianın kesinleşmesi için bilimsel ve laboratuvar analizleri gerekiyor.

CİLDİ YUMUŞATTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Kaynak yalnızca yanıcı özelliğiyle değil, yöre halkının suya atfettiği farklı özelliklerle de dikkat çekiyor. Bölgede bazı vatandaşların suyu geçmişten bu yana yıkanmak amacıyla kullandığı ve cilt üzerinde yumuşatıcı bir etki oluşturduğunu düşündüğü aktarılıyor. Önceki yıllarda köylülerin suyu evlerine götürdüğü ve özellikle yaz aylarında kullandığı da ifade edilmişti.

Suyun cilt sağlığına gerçekten fayda sağlayıp sağlamadığı konusunda bilimsel bir değerlendirme bulunmadığı için, bu tür kullanımın sağlık açısından kesin bir fayda sağladığı söylenemez.