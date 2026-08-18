Erzincan'da yörede “ekşi su” olarak bilinen maden suyuna yönelik talep, sıcak havaların etkisiyle yükseldi. Kentteki belediyeye ait fabrikada üretim hızlandırılırken, yurt dışındaki satış noktalarının artırılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta faaliyet gösteren Erzincan Bögert Maden Suyu Fabrikası'nda yıllık yaklaşık 12 milyon şişe üretim gerçekleştiriliyor. Yaz aylarında artan tüketim nedeniyle fabrikada yoğun mesai yapılırken, ürünlerin yurt içindeki talebi karşılaması için üretim aralıksız sürdürülüyor.

FARKLI AROMALARLA TÜKETİCİYE SUNULUYOR

Hazmı kolaylaştırması ve mineral ile tuz kaybının giderilmesine katkı sağlamasıyla tercih edilen maden suyunun sade çeşidinin yanı sıra limonlu, mandalinalı, narlı ve elmalı türleri de bulunuyor.

Fabrikada üretilen ürünlerin yaklaşık yüzde 18'i ise yurt dışına gönderiliyor. Hollanda, İsviçre, Belçika, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Afganistan'a ihracat gerçekleştirilirken, pazar ağının daha da büyütülmesi hedefleniyor.

SIRADA İRAN, SURİYE VE IRAK VAR

Erzincan Bögert Maden Suyu Fabrikası Müdürü Kenan Çeribaşı, ürünün yurt dışındaki pazarını genişletmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. İran, Suriye ve Irak'a yönelik ihracat hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Çeribaşı, kısa süre içerisinde bu ülkelere de ürün göndermeyi planladıklarını söyledi.

SAATTE 10 BİN ŞİŞE ÜRETİLİYOR

Çeribaşı, yaz döneminde yoğun bir üretim sürecinden geçtiklerini belirterek, "Yaz sezonu dolayısıyla yoğun bir üretim dönemi geçirmekteyiz. Ülke içine ve dışına ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda saatte 10 bin adet üretim yapmaktayız. Bu üretim ağımızı genişletebilmek, sayımızı, hızımızı artırabilmek için kalkınma ajanslarına verdiğimiz yeni projelerle önümüzdeki sezona saatte 25 binin üzerine çıkarak ve 24 saat çalışarak daha hızlı, daha çok üretime kavuşacağız" dedi.

SICAKLARLA BİRLİKTE TALEP ARTTI

Üretimin yaklaşık yüzde 18'inin ihraç edildiğini aktaran Çeribaşı, Doğu pazarına Afganistan ile girdiklerini, şimdi ise İran ve Suriye'ye açılmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çeribaşı, "Doğu pazarına Afganistan ile girmiştik. Şimdi İran ve Suriye ile pazarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Saatte yaklaşık 10 bin, aylık da 1 milyona yakın bir üretimimiz var. Sıcaklıklarla talep çok ciddi bir şekilde arttı. Özellikle bu sezon saniye bile boşluk vermeden üretimimize devam ediyoruz ki ancak ürünlerimizi yetiştirebilelim. Üretimimizi artırarak her eve girmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımların devreye alınmasıyla birlikte üretim kapasitesinin saatte 25 bin şişenin üzerine çıkarılması ve fabrikanın 24 saat çalışması planlanıyor.