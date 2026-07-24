Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Bursa-Osmaneli etabının 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, toplam 201 kilometre uzunluğa sahip olacak Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı, saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediliyor.

Projenin 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli bölümü tamamlandığında Bursa, Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına doğrudan bağlanmış olacak. Böylece kentten hareket eden trenler, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile entegre şekilde hizmet verecek.

ANKARA VE İSTANBUL'A ULAŞIM SÜRESİ KISALIYOR

Hattın hizmete alınmasıyla birlikte Bursa'dan hem Ankara'ya hem de İstanbul'a yolculuk sürelerinde önemli ölçüde azalma yaşanacak.

Bakan Uraloğlu, hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla Bursa-İstanbul ve Bursa-Ankara arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıkladı.

BURSA-OSMANELİ ETABINDA SONA DOĞRU

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa'yı kapsayan 106 kilometrelik hatta çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını belirten Uraloğlu, projenin önemli bir aşamayı geride bıraktığını ifade etti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladık. Üstyapı işlerinde sona yaklaştık. Osmaneli-Bursa güzergahındaki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz."