Burdur'da yaşanan kaza gerekçesiyle tren istasyonu ve demiryolu hattı boyunca yükselen metrelerce uzunluktaki beton duvar, kentte benzeri görülmemiş bir krize yol açtı. Şehrin can damarını kesen bu yapı nedeniyle yaklaşık 50 bin vatandaşın il merkeziyle olan doğrudan fiziki bağlantısı bir anda koptu.

VERİLEN SÖZLER UNUTULDU, YERİNE BETON ÇEKİLDİ

Kentin tam ortasında kalan tren garının şehir dışındaki Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınacağı yönünde yıllar önce verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi tepkileri artırdı. Hat üzerinde meydana gelen kazaların ardından çözüm olarak istasyonu taşımak yerine etrafına boydan boya duvar örülmesi, 6 mahalleyi merkezden tamamen izole etti. Karşıdan karşıya geçişlerin imkansız hale gelmesiyle birlikte günlük işlerini halletmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce yolu dolaşmak zorunda kalıyor.

"BERLİN DUVARI ALMANYA'DA YIKILDI, BURDUR'A DİKİLDİ"

Bölge halkının "ulaşım çilesi" haline gelen duvar Meclis gündemine de taşındı. Konuyu TBMM KİT Komisyonu'nda dile getiren Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, ortaya çıkan görüntünün Soğuk Savaş yıllarını aratmadığını vurguladı. Akbulut, "Kazalar oldu diye duvar örüldü; 1989'da Almanya'da yıkılan Berlin Duvarı adeta Burdur'a yapıldı. İnsanlar bu duvarı görmekten dahi psikolojik olarak rahatsızlık duyuyor. Tek çözüm istasyonun acilen taşınması ve bu çilenin bitirilmesidir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tepkilerini duvarın üzerine sprey boyayla "Berlin Duvarı yıkılsın" yazarak gösteren mahalle sakinleri ise yetkililerden söz verilen taşınma sürecinin derhal başlatılmasını ve kenti ikiye bölen beton engelin kaldırılmasını bekliyor.