Bursa'nın Nilüfer, Karacabey ve Mudanya ilçelerinde bulunan çok sayıda tarla, bağ ve lüks villa, icra ve satış dosyaları kapsamında elektronik artırma yöntemiyle satışa çıktı.

Bursa Hakimiyet'ten Burak Acar'ın haberine göre, UYAP e-Satış sistemi üzerinden ihale edilecek taşınmazların toplam muhammen bedeli 79 milyon 782 bin 533 lira 20 kuruş olarak hesaplandı.

Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından yayımlanan listede, Nilüfer ilçesindeki tarım ve ekolojik öneme sahip araziler öne çıkıyor. Karacaoba Mahallesi'nde, "Tarım Alanı" ile "Ramsar Tampon Bölgesi" sınırlarında yer alan 10 bin 100 metrekare büyüklüğündeki 541 parsel numaralı tarla için 25 milyon 250 bin lira muhammen bedel belirlendi. İnegazi Mahallesi'nde orman alanı içerisinde bulunan 3 bin 186 metrekarelik 101 ada 17 parselde yer alan tarlanın borçluya ait 5/24 hissesi ise 1 milyon 300 bin liradan satışa çıkarılıyor. Konaklı Mahallesi'nde kırsal yerleşim alanında bulunan 1.100 metrekarelik 1057 parsel numaralı tarla için belirlenen bedel 4 milyon 565 bin lira oldu. İrfaniye Mahallesi'nde imar sınırına yaklaşık 60 metre uzaklıktaki 500 metrekarelik 580 parsel numaralı tarla ise 1 milyon 375 bin lira muhammen bedelle alıcı bekliyor.

KARACABEY'DE TARLA VE BAĞLAR LİSTEDE

Karacabey ilçesinde de farklı büyüklüklerde çok sayıda taşınmaz elektronik artırmaya çıkarılıyor. Subaşı Mahallesi'nde bulunan 1.005 metrekarelik tarla için 936 bin 400 lira, 1.272 metrekarelik diğer tarla için ise 1 milyon 83 bin 240 lira muhammen bedel belirlendi. Aynı mahallede zeytin, incir ve fıstık çamı bulunan 860 metrekarelik bağ da 1 milyon 588 bin lira bedelle satış listesine alındı. Canbalı Mahallesi'nde yer alan 5 bin 239 metrekare büyüklüğündeki 1170 ada 6 parsel numaralı sulu tarım arazisi ise 4 milyon 243 bin 768 lira 20 kuruş muhammen bedelle ihale edilecek. Sultaniye Mahallesi'nde bulunan iki farklı taşınmazın hisseleri de sırasıyla 1 milyon 517 bin lira ve 2 milyon 821 bin lira bedelle elektronik artırmaya çıkarılacak.

EN YÜKSEK BEDEL MUDANYA'DAKİ LÜKS VİLLAYA

İcra listesindeki en yüksek değerli taşınmaz ise Mudanya ilçesinde bulunuyor. Çağrışan Mahallesi'ndeki Şahintepe Sitesi'nde yer alan, 430 metrekare net kullanım alanına sahip dubleks villa için 35 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

Öte yandan Esence Mahallesi Tepebağlar Mevkii'nde bulunan dut bahçesinin 1/24 hissesi de satış listesinde yer aldı. Söz konusu hisse için belirlenen muhammen bedel 103 bin 125 lira olarak açıklandı.

İHALELER UYAP E-SATIŞ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Listede yer alan tüm tarla, bağ ve konutlar, UYAP e-Satış sistemi üzerinden ilan edilen tarihlerde elektronik ortamda gerçekleştirilecek artırmalarla satışa sunulacak.