Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, toprağın 5 ila 20 santimetre derinliğinde yetişen ve yüksek protein ile mineral içeriği sayesinde diğer mantar türlerinden ayrılan trüf mantarının potansiyelini belirlemek amacıyla kapsamlı bir envanter çalışması yürüttü.

Yüksek aroması ve kalitesine bağlı olarak kilogramı 100 ila 750 euro arasında alıcı bulan, bu nedenle "kara elmas" olarak anılan trüf mantarının doğal yayılış alanları özel eğitimli köpekler ve trüf avcıları eşliğinde tarandı.

KARA ELMASIN İZİ SÜRÜLDÜ

Yapılan çalışmalar sonucunda Erzurum'da Horasan, İspir ve Aşkale ilçeleri çevresindeki yaklaşık 20 bin hektarlık alanda 3,5 ton trüf mantarı tespit edildi. Erzincan'da ise Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde yaklaşık 30 bin hektarlık sahada 6 tonluk varlık belirlendi. Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 62 bin hektarlık bölgede ise 12,5 ton trüf mantarı envanteri çıkarıldı.

30 MİLYON LİRA KAZANDIRILDI

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, yer altında gelişen trüf mantarının yalnızca özel eğitimli köpekler ve bu alanda uzmanlaşmış trüf avcıları tarafından bulunabildiğini belirterek, 2024 yılından bu yana gerçekleştirilen satışlarla yaklaşık 30 milyon liranın ülke ekonomisine kazandırıldığını açıkladı.

YAPAY TRÜF ORMANI OLUŞTURULDU

Doğada kendiliğinden yetişen trüf mantarının üretimini artırmak amacıyla meşe ağaçlarının köklerine trüf aşılaması yapıldığını ifade eden Karakurt, bölgede ilk kez yapay trüf ormanı kurulduğunu söyledi.

Karakurt, "Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü yönetim alanı dahilinde, ilk defa 'yapay trüf ormanı tesis edildi. Erzurum'un Aşkale ilçesi Cephanelik ağaçlandırma sahasında 2 hektar sahada bin 50 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanını toprakla buluşturduk. Ayrıca Erzincan'ın Refahiye ilçesi Damlaca köyü içerisinde bir hektar alanda 550 adet, Üzümlü ilçesi Ocakbaşı köyünde ise bir hektar alanda 550 adet olmak üzere toplam 2 hektar alanda bin 100 adet trüf aşılanmış mikorizalı meşe fidanını dikildi. Böylece doğal yetişme ortamının yanında yapay olarak da trüf mantarının yetişmesine ve ekonomiye girmesine katkıda bulunduk" ifadelerini kullandı.