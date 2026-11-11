Bir ilişkinin uzun vadeli olup olmayacağını daha ilk aylarda anlamak mümkün mü? Sosyal medyada gündem olan 3-6-9 kuralı, bu soruya yanıt arıyor. TikTok'ta yayılan yöntem, ilişkilerin ilk 9 ayını 3 ayrı döneme ayırarak çiftlerin birbirlerini ne zaman ve nasıl tanıyabileceğini ortaya koyuyor. Kimya, uyumluluk ve bağlılık üzerine kurulan bu yaklaşım, ilişkinin geleceğini değerlendirmek için 3 önemli aşamaya dikkat çekiyor.

2024 yılında popülerlik kazanmaya başlayan kuralı, içerik üreticisi @annabellegesson sosyal medyada geniş kitlelere tanıttı. Özellikle yeni bir ilişkiye hızlı başlayan veya karşısındaki kişiyi henüz yeterince tanımadan geleceğe yönelik kararlar alan kişiler için bir tür yol haritası olarak sunulan yöntem, ilk 9 ayı 3 dönemde inceliyor.

Bu yaklaşıma göre ilk 3 ay, yoğun duyguların ve idealize edilmiş beklentilerin öne çıktığı balayı dönemini oluşturuyor. Üçüncü aydan sonra çiftler birbirlerini daha gerçekçi gözlerle değerlendirmeye başlıyor. Altıncı ayda uyumluluk ve ilişkinin dinamikleri daha fazla sorgulanırken, dokuzuncu aya gelindiğinde ilişkinin uzun vadeli olup olmayacağı konusunda daha net bir fikir oluşuyor.

Klinik psikolog ve ilişki uzmanı Dr. Sabrina Romanoff, Bustle dergisine yaptığı değerlendirmede 3-6-9 kuralının bir ilişkinin uzun vadeli bir bağlılığa dönüşmeye değer olup olmadığını anlamaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Romanoff'a göre bu yaklaşım, özellikle ilişkilerde acele eden, karşısındaki kişinin aniden iletişimi kesmesinden (ghosting) etkilenen veya ayrılık kararından sonra pişmanlık yaşayan kişiler için yol gösterici olabilir.

Aşık olmanın üç evresi: 3-6-9 kuralı nasıl işliyor?

3-6-9 kuralı, ilişkinin ilk 9 ayını balayı, gerçeklerle yüzleşme ve karar aşaması olmak üzere 3 döneme ayırıyor. Her dönemde çiftlerin birbirlerini tanıma biçimleri ve ilişkiye yönelik beklentileri değişiyor.

1. Balayı dönemi (0-3 ay)

İlişkinin ilk 3 ayı, yoğun duyguların ve heyecanın ön planda olduğu balayı dönemi olarak tanımlanıyor. Bu süreçte çiftler genellikle birbirlerinin olumlu özelliklerine odaklanıyor, kusurları görmezden gelebiliyor ve karşılarındaki kişiyi olduğundan daha kusursuz algılayabiliyor.

Ancak uzmanlara göre yoğun duygular, sağlıklı bir değerlendirme yapmayı zorlaştırabiliyor. Sağlık uzmanı ve New York Üniversitesi profesörü Bruce Y. Lee, Psychology Today'de yayımlanan değerlendirmesinde hormonların bu dönemde önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Lee, yoğun duyguların etkisiyle uzun vadeli bağlılık kararları vermek için henüz erken olabileceğini belirtiyor.

Bunun en önemli nedenlerinden biri de çiftlerin birbirlerini yeterince tanımamış olması. Lee'ye göre taraflar, henüz ilk büyük anlaşmazlıklarını bile yaşamamış olabilir. Dolayısıyla ilişkinin geleceğine dair kesin kararlar vermek için yeterli deneyime sahip olmayabilirler.

2. Gerçeklerle yüzleşme dönemi (3-6 ay)

Üçüncü aydan itibaren ilişkinin ilk heyecanı yavaş yavaş azalıyor. Çiftler birbirlerine daha fazla alışırken kişilik özellikleri, günlük alışkanlıkları ve farklılıkları da belirginleşmeye başlıyor. Bir başka deyişle, ilişkinin başındaki idealize edilmiş görüntü yerini daha gerçekçi bir tanışma sürecine bırakıyor.

Dr. Sabrina Romanoff, balayı döneminin sona ermesiyle birlikte çiftlerin ilk ciddi zorluklarla karşılaşabildiğini belirtiyor. Bu süreçte daha önce göz ardı edilen kusurlar görünür hale geliyor ve taraflar birbirlerinin farklı yönleriyle yüzleşiyor.

Romanoff'a göre birçok çift, ilişkinin ilk heyecanı sona erdiğinde ayrılabiliyor. Ancak uzun süreli ve sağlam bir bağ kurmak isteyenlerin bu ilk anlaşmazlıkları aşmayı öğrenmesi gerekiyor.

Öte yandan bu dönemde yaşanan her sorun, ilişkinin temelinde ciddi bir uyumsuzluk olduğu anlamına gelmiyor. Bazı akademik çalışmalarda, ilişkilerin ilk aylarında ortaya çıkan sorunların önemli bir bölümünün gündelik davranışlardan ve sosyal etkileşimlerdeki aksaklıklardan kaynaklanabildiğine dikkat çekiliyor. Dikkatsizlik, yanlış zamanlama, topluluk içinde sergilenen uygunsuz davranışlar veya başlangıçtaki beklentilerle örtüşmeyen tutumlar bunlar arasında yer alıyor.

Psikoloji mezunu Victoria Almiroty ise bu dönemde ortaya çıkan hayal kırıklıklarına farklı bir açıdan yaklaşıyor. Almiroty'ye göre bazı kişiler, kendi güvensizlikleriyle veya geçmişten gelen çözülmemiş sorunlarıyla yüzleşmek yerine bunları karşı tarafa yansıtabiliyor. Bu durum, ilişkiyi sürdürmekten kaçınmak için bir savunma mekanizmasına dönüşebiliyor.

3. Karar dönemi (6-9 ay)

İlişkinin altıncı ayından itibaren çiftler, birbirlerinin gerçek kişiliklerini ve ilişki içindeki tutumlarını daha yakından tanımış oluyor. İlk anlaşmazlıklar yaşanmış, farklılıklar daha görünür hale gelmiş ve taraflar birlikte hareket edip edemeyeceklerini deneyimlemiş oluyor.

Bruce Y. Lee, bu dönemin ilişkinin geleceği açısından belirleyici olabileceğini ifade ediyor. Lee'ye göre ilişki ya güçlenerek devam ediyor ya da tarafların iletişim kurma ve birbirlerine uyum sağlama becerilerine bağlı olarak sona erebiliyor.

Dokuzuncu aya gelindiğinde çiftler, ilişkinin uzun vadede sürüp sürmeyeceği konusunda daha net bir değerlendirme yapabilecek noktaya ulaşabiliyor. Ancak bu, her ilişkinin dokuz ay içinde mutlaka bir karara bağlanması gerektiği anlamına gelmiyor.

Victoria Almiroty de sağlıklı bir değerlendirme için acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor. İlişkinin geleceğini anlamanın zaman aldığını belirten Almiroty, insanların her konuda hızlı sonuç bekleme alışkanlığından uzaklaşması gerektiğine dikkat çekiyor. Ona göre bir ilişkiyi tanımak, yemek pişirmek gibi sabır gerektiren bir süreç.

Dr. Sabrina Romanoff ise sağlıklı bir ilişkinin en önemli göstergelerinden birinin kişisel gelişimi desteklemesi olduğunu belirtiyor. Sağlıklı bir ilişkide taraflar birbirlerinin daha iyi birer insan olmasına katkı sağlıyor, zorlukları birlikte aşabiliyor ve farklılıklarına rağmen birbirlerinin yanında olduklarını hissettiriyor.

Bu nedenle 3-6-9 kuralı, bir ilişkinin geleceğini kesin olarak belirleyen bilimsel bir ölçüt değil; çiftlerin birbirlerini tanıma sürecini değerlendirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir yaklaşım olarak ele alınıyor.