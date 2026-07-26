Dil öğrenme platformu Babbel tarafından organize edilen yarışmada, dil uzmanları ve uluslararası jüri üyeleri dünyanın en güzel kelimesini belirlemek üzere bir araya geldi. Yüzlerce başvuru arasından sıyrılarak zirveye yerleşen Maori dilindeki "kaitiakitanga" kelimesi, hem ses melodisi hem de taşıdığı derin felsefi anlamıyla birinci oldu.

DÜNYANIN EN GÜZEL KELİMESİ "KAITIAKITANGA" NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin dilinden gelen "kaitiakitanga", doğaya, toprağa, suya ve tüm canlılara karşı sorumlu bir şekilde koruyuculuk üstlenmek anlamına geliyor. İnsanın doğanın sahibi değil, onun ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesine dayanan bu kavram, çevrenin gelecek nesiller için korunması görevini simgeliyor. Jüri üyeleri, küresel çevre sorunlarının yaşandığı günümüzde bu mesajın büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

SEÇİM SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Yarışmanın değerlendirme sürecinde sosyal ağlar, dil forumları ve dijital platformlardaki binlerce tartışma analiz edildi. Dünyanın 75'ten fazla dilden 223 kelime finalist olarak belirlendi. Uluslararası jüri; melodik yapı, kültürel değer, anlam özgünlüğü ve modern dünyaya uygunluk kriterlerini dikkate alarak ana kazananı oy birliğiyle ilan etti.

HANGİ KELİMELER FİNALE KALDI?

Yarışmanın final listesinde farklı kültürlerin özgün düşünce biçimlerini yansıtan birçok kavram yer aldı. Kaybedilmiş bir şeye duyulan özlemi ifade eden Portekizce "saudade", her sabah uyanma sebebi anlamına gelen Japonca "ikigai", artık dönülmesi mümkün olmayan bir yere duyulan hasreti simgeleyen Galce "hiraeth", insanlık ve birlik felsefesini anlatan Zulu dili kökenli "ubuntu" ile maddi değerler yerine fikirlerle yaşayan kişileri tanımlayan Yidişçe "luftmensch" en beğenilen kelimeler arasında gösterildi.