Amerika Birleşik Devletleri, füzelerden veya siber saldırılardan çok daha sinsi ve ekonomik olarak yıkıcı bir biyolojik tehditle yüzleşiyor. USDA tarafından yapılan acil açıklamada, ABD-Meksika sınırına sadece 80 kilometre uzaklıktaki Güneybatı Teksas'ın Zavala bölgesinde, et yiyen korkunç sinek larvasının on yıllar sonra ilk kez bir hayvanda saptandığı duyuruldu. 1966 yılında tarihin en büyük kısırlaştırma operasyonlarıyla ABD anakarasından tamamen silindiği ilan edilen bu parazit, Orta Amerika'dan kuzeye doğru tırmanarak ABD sınırını nihayet deldi.

Vida hareketiyle canlı eti deliyor

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'ne (ASM) göre, bu paraziti diğer kurtçuklardan ayıran en vahşi özellik, asla ölü etle beslenmemesi. Bu canlılar sadece ve sadece sıcakkanlı hayvanların sağlıklı, canlı dokularını yiyerek hayatta kalıyor.

Yetişkin sinekler, hayvanların vücudundaki en ufak bir açık yaraya, göz, kulak veya burun gibi nemli açıklıklara yüzlerce yumurta bırakıyor.

Yumurtadan çıkan larvalar, isimlerine sadık kalarak tıpkı bir vida gibi dönme hareketiyle canlı etin içine doğru delik açarak ilerliyorlar. Keskin ağız kancaları yarayı her saniye daha da derinleştiriyor, korkunç bir kokuya, şişmeye ve ağır iç kanamalara yol açıyor.

Eğer enfekte olan hayvan 10 gün içinde parazit karşıtı ilaçlarla tedavi edilmez ve kurtçuklar etten fiziksel olarak cımbızla temizlenmezse, istila kesin ölümle sonuçlanıyor.

İnsanlara bulaşır mı?

Bu parazit sinekler, biyolojik olarak insanları da bir konakçı olarak seçebiliyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan, bağışıklık sistemi çökmüş, açık havada uyuyan veya vücudunda küçük de olsa açık yarası olan insanlar risk grubunda. 2025 yılında Maryland'de yaşayan bir ABD vatandaşı, El Salvador seyahati dönüşü bu dehşet verici enfeksiyonla hastaneye kaldırılmış ve tedaviyle kurtarılmıştı.

Enfeksiyon böcek ısırığı gibi insandan insana geçmiyor; sineğin doğrudan gelip insanın açık yarasına yumurta bırakmasıyla başlıyor. İnsanlarda da kulakta, burunda veya cilt ülserinde kurtçukların hareket ettiğini hissetmek, sinsi kanamalar ve kötü koku ilk belirtiler arasında.

1.8 milyar dolarlık tehdit

Parazitin Teksas'ta görülmesi sıradan bir veterinerlik vakası değil; tam anlamıyla ulusal bir ekonomik kriz kapısı. Uzmanlar, bu sinek türünün yayılması durumunda hayvancılık sektörünün çökeceğini ve sadece Teksas ekonomisinin 1,8 milyar dolar net kayba uğrayacağını, bunun da marketlerdeki et ve gıda fiyatlarını fırlatacağını belirtiyor.

USDA, virüslü tavuk sürülerinde yapılan "kitlesel itlaf (öldürme)" yöntemini burada uygulamıyor. Bunun yerine, enfeksiyonun saptandığı çiftlik hemen abluka altına alınarak karantina bölgesi ilan edildi. Hayvanların çiftlikten dışarı çıkarılması tamamen yasaklandı.

Neden şimdi geri döndü?

Aslında bilim insanları bu sinsi geri dönüşü bekliyordu. 2023 yılından beri Panama ve Kosta Rika gibi Orta Amerika ülkelerinde patlak veren salgın dalga dalga kuzeye yayıldı. USDA yetkilileri, "Tüm simülasyon ve modellerimiz bu et yiyen kurdun 2025-2026 yıllarında sınırımızdan içeri sızacağını gösteriyordu" diyerek durumun sürpriz olmadığını belirtti.

Şu an için 3 haftalık buzağının tedaviyle kurtulacağını ve panik yapacak kitlesel bir istila tehdidinin bulunmadığını açıklayan Tarım Bakanı Brooke Rollins, sınır bölgelerindeki tüm çiftçileri ve veterinerleri yaralarında kurtçuk görülen hayvanları acilen yetkililere bildirmeleri konusunda uyardı. Çöl sınırında, gözle görülmeyen bu mikroskobik canavarlara karşı zamana karşı amansız bir savaş yürütülüyor.