Dünyanın en uzun yılanı olarak bilinen ağlı piton, 10 metreye ulaşabilen boyuyla dikkat çekiyor. Güney ve Güneydoğu Asya'da yaşayan bu dev sürüngen, zehir taşımamasına rağmen avını vücuduyla sararak boğuyor. Memelilerden kuşlara kadar farklı hayvanlarla beslenen ağlı pitonun insanları avladığı vakalar da bulunuyor.

10 METRE UZUNLUĞA ULAŞABİLİYOR

Tropikal ormanlarda, çayırlarda ve ormanlık alanlarda yaşayan ağlı piton, dünyanın en uzun yılanı unvanını taşıyor. Aynı zamanda en ağır üç yılan türü arasında yer alıyor.

1912 yılında kayıtlara geçen bir ağlı pitonun 10 metre uzunluğunda olduğu bildirildi. Esaret altında tutulan en uzun örnek ise ABD'de yaşayan 7,67 metrelik bir dişiydi.

AVINI SIKARAK NEFES ALMASINI ENGELLİYOR

Zehirli olmayan ağlı piton, avını pusuya düşürerek yakalıyor. Yeterince yaklaşan hayvanın üzerine atılan yılan, güçlü vücuduyla avını sarıyor ve nefes almasını engelleyerek öldürüyor.

Beslenme alışkanlıkları vücut büyüklüğüne göre değişiyor. Küçük bireyler kemirgen ve yarasa gibi hayvanları avlarken, büyük pitonlar misk kedileri, primatlar, domuzlar ve geyiklerle beslenebiliyor. İnsan yerleşimlerine yakın bölgelerde tavuk, kedi ve köpekleri de avlayabiliyor.

7 METRELİK YILANIN KARNINDAN İNSAN CESEDİ ÇIKTI

Ağlı pitonların yetişkin insanları yutabildiği vakalar da kayıtlara geçti. Ekim 2022'de Endonezya'da kauçuk plantasyonunda çalışan 54 yaşındaki Jara isimli kadın, işten eve dönmeyince arama çalışması başlatıldı. Arama ekibi, kadına ait bazı eşyaları ormanlık alanda bulduktan sonra karnı şişmiş yaklaşık 7 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı. Yılan öldürülerek karnı açıldığında kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Uzmanlar, olayda kadını yutan yılanın ağlı piton olduğunu değerlendirdi. Türün esnek çene yapısı, kendi başından daha büyük avları yutabilmesine olanak tanıyor.

DAHA KÜÇÜK FORMLARI DA VAR

Ağlı pitonlar, büyük boyutları ve dikkat çekici desenleri nedeniyle hayvanat bahçelerinde de sergileniyor. Türün Avustralya'nın kuzeybatısındaki bazı adalarda yaşayan daha küçük formları bulunuyor.

Esaret altında yetiştirilen bu yılanların boyutları daha da küçültülerek süper cüce olarak adlandırılan formlar elde ediliyor. Bu pitonların uzunluğu genellikle 1,82 ile 2,4 metre arasında değişiyor.