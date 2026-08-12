Show TV’nin sevilen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nde yaprak dökümü sürüyor. Feyza Civelek ve Ceren Karakoç’un ardından bu kez Neslihan Yeldan da yapıma veda etti. Dizide Sevtap karakterine hayat veren Yeldan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla karakterine ve izleyicilere teşekkür etti. Art arda yaşanan ayrılıklar ise “Kızılcık Şerbeti final mi yapacak?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

NESLİHAN YELDAN DA VEDA ETTİ

“Kızılcık Şerbeti”nde Sevtap karakterini canlandıran Neslihan Yeldan, diziye veda ettiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Sevtap karakterine veda eden oyuncu, karakterini renkli ve eğlenceli sözlerle anlatırken, rolünün hem kendisini hem de izleyicileri güldürdüğünü ifade etti.

“HOŞÇA KAL SEVTAP”

Yeldan, veda mesajına “Hoşça kal Sevtap...” sözleriyle başladı.

Sevtap’ın renkli kişiliğine vurgu yapan oyuncu, karakterinin hayatına kattığı güzel anlardan bahsetti. Yeldan, “Sadece seti, seyirciyi değil beni bile ne çok güldürdün” diyerek Sevtap’a duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Oyuncu, karakter sayesinde gittiği birçok yerde seyircilerin kendisini gülümseyerek karşıladığını ve Sevtap’ı sevdiklerini söylediklerini de anlattı.

“SENİ ÇOK SEVDİM, ÇOK SEVDİK”

Neslihan Yeldan, Sevtap’ın daha iyi bir sonu ve mutluluğu hak ettiğini belirterek karakterine veda etti.

“Seni çok sevdim, çok sevdik” diyen oyuncu, karakterinden ayrılmanın kendisi için de kolay olmadığını ifade etti.

Yeldan ayrıca bazı karakterlerin rol sona erse bile izleyicinin hafızasından hemen silinmediğini belirterek Sevtap’ın da hatırlanacağını söyledi.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDE AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

Neslihan Yeldan’ın vedası, dizide son dönemde yaşanan ayrılıkların ardından geldi.

Daha önce Feyza Civelek’in diziden ayrılması gündeme gelmiş, ardından dört sezondur Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç da “Kızılcık Şerbeti”ne veda etmişti.

Peş peşe gelen ayrılıkların ardından dizinin kadrosundaki değişim dikkat çekerken, yapımın geleceğiyle ilgili “final” iddiaları da yeniden konuşulmaya başlandı.

FİNAL İDDİALARINI YAPIMCI ORTAYA ATMIŞTI

Gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri Kızılcık Şerbeti'nin final yapıp yapmamasıydı. Geçtiğimiz aylarda İzzet Çapa'nın programında Turgut, kesin bir karar vermek için henüz erken olduğunu söylemişti. "Feyza giderse dizi bitebilir" diyen Turgut, bu sözlerinin gerekçesini ise senaryo ekibi üzerinden açıkladı."Şu an dizinin geleceği için konuşmak erken. Feyza giderse dizi bitebilir. Çünkü bu işin senaryosunu yazan kişi Melis Hanım. Kimseyi ailesiyle sınamak istemem, bu çok hassas bir süreç." ifadelerini kullanan yapımcı, alınacak kararların yalnızca oyuncu kadrosunu değil, yapım sürecini de doğrudan etkileyebileceğini vurgulamıştı.