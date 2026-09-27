Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisseleri üzerinden yüksek miktarda kazanç elde ettiğini öne sürmesinin ardından siyasette hareketlilik yaşandı. Kaya, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AKP'deki tüm görevlerinden affını istediğini duyurdu.



KAYA HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN HİSSE İDDİASI



Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, dün yaptığı açıklamada Fatma Betül Sayan Kaya'nın nisan ayında 63 milyon TL tutarında Özata Denizcilik hissesi aldığını iddia etti. Emre, Kaya'nın 16 Eylül'de başlayan fon krizinin hemen öncesinde, eylül ayındaki işlemlerden yaklaşık 20 kat kazanç elde ederek 1,34 milyar TL para çektiğini öne sürdü. Emre ayrıca Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın da aynı şirketin hisselerinden 255 TL fiyattan 150 bin adet satın aldığını iddia etti. İlyas Kaya'nın hisseleri 4 bin 482 TL'den sattığını belirten Emre, yaklaşık 99 milyon 687 bin TL'lik yatırım karşılığında 826 milyon TL para çekildiğini öne sürdü. Söz konusu iddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımıyla AKP Genel Başkan Yardımcılığı başta olmak üzere partisindeki tüm görevlerinden affını istediğini açıkladı.



AKP'DE GEÇMİŞTE DE BENZER TARTIŞMALAR YAŞANDI



Kaya'nın istifasının ardından AKP'de daha önce kamuoyunun gündemine gelen bazı tartışmalı olaylar da yeniden hatırlatıldı. Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun isimleri, geçmiş yıllarda farklı iddialarla gündeme gelmişti.



TAŞKESENLİOĞLU AİLESİ 12 MİLYON TL’LİK RÜŞVET İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ



Eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevini yürüttü. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ağustos 2022'de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iş insanı Mine Tozlu Sineren'den, şirketinin sermaye artırımı işlemleriyle ilgili 12 milyon TL rüşvet istendiğini ve bu süreçte Zehra Taşkesenlioğlu ile bağlantılı kişilerin bulunduğunu iddia etmişti. Sineren de kendisinden rüşvet istendiğini doğrulayarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ancak Peker'in ortaya attığı iddiaların tamamı bağımsız olarak doğrulanmadı. Taşkesenlioğlu ise iddiaları reddederek hukuki süreç başlattığını açıkladı.



Taşkesenlioğlu hakkında yapılan çok sayıda suç duyurusunun sonuçsuz kaldığı da dönemin haberlerine yansımıştı.



PEKCAN DA KENDİ ŞİRKETİNDEN BAKANLIĞA DEZENFEKTAN SATIŞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ



AKP'de geçmiş dönemde tartışma yaratan bir diğer olay ise dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinin bakanlığa dezenfektan sattığı iddiası oldu. Ticaret Bakanlığı'nın, Pekcan ve eşi Hasan Pekcan'a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon TL'lik dezenfektan aldığı öne sürüldü. Bakanlık ise yaptığı açıklamada şirketten 507 bin 880 TL tutarında ürün alındığını doğruladı ve alımın piyasa fiyatlarının oldukça altında, usulüne uygun gerçekleştirildiğini savundu. Tartışmaların ardından 21 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ruhsar Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı görevine son verilmişti.