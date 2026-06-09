Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç, bir süredir devam eden ilişkilerini sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da gözler önüne seriyor. Çift, son olarak birlikte çıktıkları tatilde çekilen fotoğraflarla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, tatilden kareleri takipçileriyle paylaşırken, çiftin birlikte yer aldığı fotoğraf da kısa sürede ilgi gördü. Paylaşım sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde Yeniköy’de görüntülenen çift, arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği çıkışında objektiflere yansımıştı. Yazıcıoğlu, o gün yaptığı açıklamada gecikmeli doğum günü kutlaması yaptıklarını ve keyifli bir akşam geçirdiklerini söylemişti.

Özel hayatıyla ilgili de konuşan oyuncu, ilişkisinin iyi gittiğini ifade ederek “Her şey yolunda, oldukça mutluyuz” demişti.

Zeynep Artukmaç’ın ise paylaşıma yaptığı yorum da dikkat çekti.



''Bir kaaar tanesi ool bombilimin ucunaaa''