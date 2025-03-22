İBB başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonunun ekonomiyi vurduğunu söyleyen CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, borsa şirketlerinin değeri bir günde 831 milyar lira eridiğini ama içeriden bilgi alanların, birkaç saat içinde dolar cinsinden yüzde 11 kâr elde ettiklerini savundu.

Öztrak, “Bu paralar ile bir Osmangazi Köprüsü dahil İzmir Otoyolu, üstüne ilave olarak bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü, üstüne bir Atatürk Barajı ve 3 tane de Avrasya Tüneli yapılırdı. Kalan parayla da her bir emeklinin ikramiyesine 787 lira ilave yapılırdı” dedi.