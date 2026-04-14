Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Dönüklü Mahallesi’nde meydana geldi. M.K., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma Kurt ile evde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., iddiaya göre tabancayla eşini başından vurup, evden kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Fatma Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından avukatlarıyla birlikte jandarma karakoluna giden cinayet şüphelisi M.K., teslim odu.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.