Konya'da, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi İzzet Elbük’ün (55) kızının gözü önünde tabancayla vurduğu Vennaz Elbük (50), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Tören Sokak'ta meydana geldi. İzzet Elbük, boşanma aşamasında ve ayrı yaşadığı eşi Vennaz Elbük'ün oturduğu eve geldi. İzzet Elbük eşini evde bulamadı. Elbük, apartmandan çıktığı sırada sokakta eşi Vennaz Elbük ve kızı ile karşılaştı. İzzet Elbük, kızının gözü önünde Vennaz Elbük'e tabancayla defalarca ateş etti. Vücuduna 4 mermi isabet eden Vennaz Elbük, yere yığıldı. İzzet Elbük ise aracına binip uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 çocuk annesi Vennaz Elbük, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elbük, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Olaydan kısa süre sonra evinde gözaltına alınan İzzet Elbük’ün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.