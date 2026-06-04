Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı, yaban hayatını tehlikeye atan üzücü bir olaya sahne oldu. Aralarında kadınların da bulunduğu kimliği belirsiz bir grup, kasası köpek dolu bir kamyonetle bölgeye geldi. Şahıslar, yanlarında getirdikleri çok sayıda başıboş köpeği doğrudan sulak alana bırakarak araçlarıyla hızla olay yerinden uzaklaştı.
Köpeklerin terk edildiği Milleyha Sulak Alanı, doğası ve barındırdığı canlı çeşitliliğiyle bölge için kritik bir öneme sahip. Koruma statüsünde bulunan ve tam 316 farklı kuş türünün doğal yaşam alanı olan bu özel ekosisteme çok sayıda köpeğin kontrolsüz bir şekilde salınması, yaban hayatı ve kuşların üreme alanları için ciddi bir risk oluşturuyor.
Kimliği belirsiz kişilerin köpekleri doğaya terk ettiği o anlar, saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen belediye, konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.