AKP’li vekillerin sahte oy skandalı nedeniyle reddedilen Suudi Arabistan-Türkiye enerji anlaşması, TBMM’deki ikinci oylamada yasalaştı. “Bu kanundaki maddeler kapitülasyondur” diyen İYİ Partili Çömez, vahim detayları şöyle anlattı:



“Bu yasa ile Suudlar Sivas ve Karaman’da iki dev güneş enerjisi santrali kuracak. Arazileri biz bedava vereceğiz. Hiçbir vergi almayacağız, üstüne teşvik vereceğiz. Ayrıca üretilen elektriği 30 yıl boyunca Euro kuruyla satın alacağız. İşçi, mühendis ve tüm ekipmanları kendileri getirecek. Bir anlaşmazlık çıkarsa Türk Mahkemeleri yetkili olmayacak, uluslararası tahkim karar verecek.”



AKP'LİLERİN TEMBELLİĞİ SKANDAL YASAYA RÖTAR YAPTIRMIŞTI



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının oylaması sırasında yaşanan yoklama tartışmasına ilişkin, "Sahtecilik yapamadıkları için toplantı yeter sayısı olan 200 bulunamadı ve böylelikle Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma Meclis tarafından reddedilmiş oldu" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz hafta perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan yoklama tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emir paylaşımında, şu ifadelere yer vermişti:

"AKP'li 79 milletvekili Genel Kurul'da olmadığı halde pusula vererek oylamaya katılma sahteciliği sonucunda suçüstü yakalandı ve sonuçta toplantı yeter sayısı olan 200 bulunamadığı için 10 dakika beklendi. Bir daha oylama yapıldı. Bu kez sahtecilik yapamadıkları için yine 200 bulunamadı ve böylelikle Suudi Arabistan'la yapılan anlaşma Meclis tarafından reddedilmiş oldu. Suudi Arabistan'a 'kapitülasyon' diyebileceğimiz olağanüstü imtiyazlar tanımlayan ve güneşimizi, güneş enerjimizi, toprağımızı peşkeş çeken ve sonunda da Türkiye'nin kaybedeceği, sadece Suudi Arabistan'ın kazanacağı bu anlaşmanın reddedilmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım olmuştur."