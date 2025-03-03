İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Chloe Webb, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Hayalinin gerçeğe dönmesiyle birlikte ofis hayatını bırakan 31 yaşındaki Webb, dükkan açarak kısa sürede servetini katlamayı da başardı.

Nisan 2024'te ofisteki işini bırakan Webb, yaşadığı köyde "Collector's Cardhouse" isimli bir koleksiyon dükkanı açtı. Dükkan kısa sürede uluslararası bir merkez haline geldi ve koleksiyoncuların uğrak noktası oldu.

Webb, kısa süre önce tek bir Pokemon kartını 40 bin sterline (yaklaşık 1.8 milyon TL) sattı. Kartların bu kadar yüksek fiyatlara ulaşmasına artık alıştığını belirten Chloe, "Bu kulağa garip gelebilir ama artık şaşırmıyorum. Sonuçta küçük bir kart parçasının bu kadar değerli olması inanılmaz. Kimileri için bu para bir ev peşinatoı ya da birkaç araba parası" diye konuştu.

KARTLARIN DEĞERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Kartların değerini belirlemek için Chloe, onları özel bir derecelendirme şirketine gönderiyor. Kartın temizliği, hasar durumu ve genel kondisyonu 10 üzerinden puanlanıyor ve en yüksek paunı alan kartlar ise astronomik fiyatlara alıcı buluyor.

Chloe, en değerli satışlarından birini şu sözlerle anlattı: "Elimizde Creatures (Pokemon'un sahibi) çalışanlarına özel verilen çok nadir bir 'Charizard' kartı vardı. Bu kartlardan dünyada sadece 300 adet bulunuyor ve elimizdeki kart tam 10 puan aldı. Onu yaklaşık 40 bin sterline (yaklaşık 1.8 milyon TL) sattık."

YENİ KARTLAR DA DEĞERLİ OLABİLİYOR

Değerli olması için kartların yalnızca eski olması gerekmiyor. Chloe, "Eğer şanslıysanız 30 sterline aldığınız bir Pokemon kart paketinden çıkan nadir bir kart binlerce sterline satılabilir" diyerek, yeni kartların da büyük değer taşıyabileceğini vurguladı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İŞİNİ BÜYÜTTÜ

Başlangıçta eşi Harry ile internetten kart satan Chloe, pandemide işlerini büyüterek bir YouTube kanalı açmaya karar verdi. "PokiChloe" adlı kanal bugün 120 binden fazla aboneye ulaştı ve Chloe, burada koleksiyonculuk hayatını paylaşıyor.

Bugün, Chloe ve YouTuber arkadaşı Dean Leander, Pokemon koleksiyoncularına özel bir kart merkezi kurarak dünya çapından alıcıları ağırlıyor. Dükkanlarına gelen bazı kartların değerinin 100 bin sterline (yaklaşık 4.5 milyon TL) kadar çıktığını belirten Chloe, işin maddi boyutunun yanında duygusal yönüne de dikkat çekiyor: "Evet, fiyatlar insanları şaşırtıyor ama birçok kişi için bu işin anlamı para değil, çocukluk anıları ve nostalji."