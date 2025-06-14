İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını vurmak için “Yükselen Aslan” adını verdiği bir saldırı başlattı. Gece İran’a düzenlenen, apartman dairesine kadar nokta atışı operasyonlar günün ilerleyen saatlerinde de sürdü. Öğlen saatlerinde Tebriz’de patlamalar oldu. İsrail gizli servisi Mossad Tahran’a drone üssü kurdu, İran’a 4 koldan gizli operasyon yaptı, pek çok stratejik hedef vuruldu.

SESSİZ HAZIRLIK, EŞZAMANLI SALDIRI

İlk aşamada, Mossad ve İsrail Ordusu IDF tarafından İran’daki füze bataryalarının yakınına gizlice yerleştirilen yüksek hassasiyetli mühimmat, uzaktan aktive edilerek hedeflerini eşzamanlı vurdu. Bu adım, İran’ın hava savunma kabiliyetini felç etti.

SIZAN ARAÇLARLA İKİNCİ DALGA

İkinci aşamada, İran topraklarına önceden sokulmuş araçların içinden fırlatılan gelişmiş silah sistemleri devreye girdi. Bu mobil sistemler, özellikle radar merkezleri ve hava savunma komuta noktalarını hedef alarak İsrail Hava Kuvvetleri’ne gökyüzünde tam operasyonel üstünlük sağladı. İsrail kaynaklarına göre bu aşama, hava harekâtının “temiz koridorlar” üzerinden yürütülmesini sağladı.

TAHRAN’DA DRON ÜSSÜ

Operasyonun en çarpıcı boyutu Mossad’ın, Tahran yakınlarında kurduğu gizli kamikaze dron üssüydü. Bu üsten gece boyunca havalanan patlayıcı yüklü dronlar, İran’ın en tehlikeli füze rampalarından biri olan Asfajaabad üssünü hedef alarak yok etti. İsrailli güvenlik yetkilileri saldırıyı, “İran’ın kalbine milim sapmadan ulaşan, sıfır sızıntıyla yürütülmüş bir operasyon” olarak tanımladı.

Uçaklar Arap ülkelerinin üzerinden uçtu

EN SON F-16’LAR DEVREDE

Operasyonun son aşamasında, F-16I “Sufa” ve son teknoloji F-35I Adir savaş uçakları devreye girdi. Temizlenen koridorlar üzerinden İran hava sahasına giren jetler, Natanz ve Arak’taki nükleer altyapı tesisleri ile Tahran çevresindeki komuta merkezlerine nokta atışı bombardıman düzenledi. İsrail’in Spice-2000 gibi akıllı mühimmatla gerçekleştirdiği bu hava saldırıları, operasyonun “cerrahi hassasiyetle” yürütüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, “Siyonist rejim eyleminden pişmanlık duyacak” dedi. Vurulan Kirmanşah’tan dumanlar yükseliyor.

Saldırı hazırlığı sekiz ay sürmüş

İsrail basını, MOSSAD’ın operasyona 8 ay hazırlandığını belirtti. İsrail ajanlarının İran topraklarına sızarak dron “ürettiğini” ve saldırı öncesinde hava savunma bataryalarını vurduğunu kaydetti. ​​İddiaya göre MOSSAD, saldırı için İran’da gizli bir dron üretim merkezi kurdu.

İRAN: 78 KİŞİ ÖLDÜ

İran saldırılarda 78 kişinin öldüğünü açıkladı. 329 kişi yaralı.

İSRAİL BAŞBAKANI ORTADOĞU’YU KANA BULAMAYA DEVAM EDİYOR

Bir gün önce Ağlama Duvarı’na ayet sıkıştırıp sinyalini verdi

İsrail basını, ziyaretin şaşırtma hamlesi olduğunu yazdı, Netanyahu’nun kağıda yazdığı satırlar Yükselen Aslan’ın sinyaliydi

İsrail medyasında Başbakan Netanyahu’nun önceki günkü Ağlama Duvarı ziyaretinin Yükselen Aslan Operasyonu’nun şaşırtma hamlelerinin bir parçası olduğu yorumları yapıldı.

Fotoğrafı İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından basınla paylaşılan notta, Netanyahu’nun Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat’taki bir ayete atıfla “Dişi aslan gibi ayağa kalkan, aslan gibi kendini yücelten bir halk” diye yazdığı görülebiliyor.

Jerusalem Post, operasyonun adının da bu ifadeye atıfla seçildiğini ve Netanyahu’nun nota yazdığı bu satırlarla operasyonun sinyalini verdiğini yazdı.

İRAN NÜKLEER SİLAH YAPMAK ÜZERE

Netanyahu İran’ın nükleer silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.

Ankara’da dört saatlik güvenlik zirvesi toplandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Toplantı dört saat sürdü. Fidan, “Ülkelerle temas halindeyiz” dedi.

THY savaş bölgesine uçuşlarını durdurdu

- Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY ve diğer hava yollarının 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

UÇAĞINI KAÇIRDILAR

- İsrail Başbakanı Netanyahu’nun uçağı, Yunanistan’a gönderildi. Netanyahu’nun henüz uçakta olup olmadığı bilinmiyor.

BMGK TOPLANIYOR

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran’ın çağrısıyla toplanacak.

WHATSAPP YASAKLANDI

- Şin Bet, bakanların WhatsApp’ı kullanmasını yasakladı.

İsrail: Uzun bir savaş

- İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, “Uzun sürecek bir operasyona hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Öner Döşer Sözcü’de ‘savaş geliyor’ demişti

“11 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşen dolunayın Orta Doğu’da savaş rüzgarları estireceğinden, Netanyahu ve Trump’ın başrol oyuncuları olacağından ve İran’a saldırı olasılığından geçtiğimiz hafta köşe yazımda ve Sözcü TV’deki yayında bahsetmiştim. Netanyahu ve İsrail haritalarında da benzer etkilerle birlikte 11 Haziran ve 13 Haziran’da savaş atmosferinin tetikleneceği de görülmekteydi.

Tüm bunların ekonomiye yansımaları sert olacak. En dikkat çeken tarihler 15 Haziran, 16 Haziran, 19 Haziran.”