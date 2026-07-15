Sakarya'da depozito iade ve geri dönüşüm makinelerinin önünde yaşanan ilginç bir olay kameralara yansıdı. Makinelere çuvallar dolusu şişeyle gelen bir vatandaş, makineyi uzun süre meşgul edince sıradakilerin sabrını taşırdı.
Kayda alınan kadın, yanında getirdiği büyük çuvaldaki çok sayıda cam ve plastik şişeyi tek tek geri dönüşüm makinesine atmaya başladı. İşlemin dakikalarca sürmesi nedeniyle makinenin önünde bekleyen diğer vatandaşların oluşturduğu kuyruk giderek uzadı. Çevredeki tepkilere hiç aldırış etmeyen kişi, çuvalındaki şişeler bitene kadar makineye atım yapmayı soğukkanlılıkla sürdürdü. O anlar çevrede bulunan diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.