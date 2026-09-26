Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte faaliyet gösteren bir işletmede biri 18 yaşından küçük iki kadın mağdura ait müstehcen görüntülerin kaydedilerek internet ortamındaki bazı sitelere yüklendiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Görüntüleri kaydeden B.K. "cinsel istismar" ve "müstehcen görüntülerin üretiminde çocukları kullanma" suçlarından gözaltına alındı. B.K.'nın ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. YURT DIŞI KAYNAKLI SİTEYE ERİŞİM ENGELİ Başsavcılık açıklamasında, söz konusu görüntülerin yüklendiği yurt dışı kaynaklı internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde karar alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Soruşturmaya konu görüntülerin kaydedildiğinin tespit edildiği işletmede de arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. İŞLETME YETKİLİSİ DE TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında işletme yetkilisi Ö.Ö. de "fuhuşa yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ö.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.

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