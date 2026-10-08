Korgan ilçesinde 6 Ekim'de arazide yaşanan yol verme tartışmasında Orhan Artça, İbrahim E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklandı. Bu saban Orhan Artça’nın annesi Nezaket Artça İbrahim E.’nin ailesinin evine gitti. Artça, İbrahim E.'nin anneannesi E.A.’yı evlerinin yanındaki ahırın önünde başından yaraladı. Annesinin yaralandığını gören E.A.'nın kızı H.E. de Nezaket Artça’ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça hayatını kaybetti. Başından yaralanan E.A. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen E.A..’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. ÖLDÜREN CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN ANNESİ Cinayet şüphelisi H.E. olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı. H.E.’nin, 2 gün önce Orhan Artça’nın ölümüne neden olduğu belirtilen İbrahim E.’nin annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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