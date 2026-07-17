Antalya'da artan hava sıcaklıkları, yılanların doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim yerlerinde daha sık görülmesine neden oldu. Özellikle kentin kırsal bölgelerine yakın müstakil evlerde, istinat duvarı kenarlarında ve bahçelerde yılan vakaları hızla tırmandı. Vatandaşların meskenlerin içinde karşılaştığı yılanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanıp yeniden doğaya bırakılıyor.

BİR GÜNDE 10 İHBAR BİRDEN GELEBİLİYOR

Yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Hürriyet İtfaiye İstasyonu A Vardiyası Amiri Selamettin Sağlam, sıcak dönemlerde ihbarların tepe noktaya ulaştığını belirtti. Sağlam, "İhbar sayıları dönem dönem değişiklik gösteriyor. Bazen bir günde 10 vaka gelebiliyor. Bu vakalar belirli aylarda yoğunlaşıyor; eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına doğru ise düşüşe geçiyor. Ekiplerimiz hayvanın ısırma riskine karşı kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak müdahale ediyor" dedi.

Yılanların bahçe içerisindeki doğal yaşam alanlarına müdahale etmediklerini vurgulayan Sağlam, yalnızca vatandaşları tehlikeye sokan mesken içi vakalara gittiklerini söyleyerek çevre temizliğinin önemine vurgu yaptı.

KÜKÜRT VE PROFESYONEL İLAÇLAMA KORUMA SAĞLIYOR

Vatandaşların evlerini yılanlara karşı güvenli hale getirebileceğini ifade eden Selamettin Sağlam, koruma yöntemlerine değindi. Yılanların ev çevresinde biriktirilen eşyaların bulunduğu alanları sığınma noktası olarak seçtiğini belirten Sağlam, "Kükürt maddesinin yılanlara karşı etkili olduğu ifade ediliyor. Bunun dışında profesyonel ilaçlama firmalarıyla ya da belediyemizin ilaçlama birimleriyle görüşülerek destek alınabilir. Bahsettiğimiz durum meskenlerin ve ev çevresinin ilaçlanmasıdır. Arazi veya geniş bahçelerin ilaçlanması konusunda vatandaşların kendi imkanlarıyla önlem alması gerekiyor" diye konuştu.

GİDERLERİ VE ZEMİN KAT PENCERELERİNİ KAPALI TUTUN

Yılanların ev içerisinde en çok ayakkabılıkların üzeri ile altı, banyo ve tuvalet gibi alanlarda görüldüğünü aktaran Vardiya Amiri Sağlam, giriş katlar için hayati uyarılarda bulundu. Zemin seviyesindeki evlerde yılanların açık giderlerden içeri sızabildiğini belirten Sağlam, "Bu alanların kesinlikle kapalı olması gerekiyor. Dışarıyla doğrudan bağlantısı bulunan delik ve açıklıklara karşı önlem alınmalı. Zemine yakın pencerelerde mutlaka sineklik kullanılmalı veya pencereler uygun bir örtüyle kapalı tutulmalı. Özellikle bu aylarda bu tedbiler daha da önem kazanıyor" ifadelerini kullandı.