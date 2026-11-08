Giresun'da özel bir hastaneyle ilgili ortaya atılan yetkisiz cerrahi müdahale iddiaları sağlık camiasında yankı uyandırdı. Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, Özel Ada Hastanesi’nde temizlik görevlisi veya yardımcı personel kadrosunda yer aldığını öne sürdüğü S.T. isimli şahsın ameliyatlara girdiği iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) resmi başvuruda bulundu.

Aydın başvurusunda, S.T.'nin hiçbir tıbbi eğitimi ve yasal yetkisi bulunmamasına karşın hastanede "asistan doktor ve ameliyat hemşiresi" sıfatıyla ameliyathaneye sokulduğunu ve uzun süredir hastalara doğrudan cerrahi müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu şahsın kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum, ortopedi ve üroloji gibi kritik branşlardaki operasyonlara dahil edildiğini iddia eden Aydın, bu duruma ilişkin fotoğraf ve video kayıtlarının bulunduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YER ALDI

İddiaya konu olan S.T.’nin ameliyathanede hasta üzerinde işlem yaptığına dair görsellerin kendi şahsi sosyal medya hesaplarının yanı sıra, hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. K.A.’nın paylaştığı videolarda ve hastanenin kurumsal hesaplarındaki bazı fotoğraflarda yer aldığı öne sürüldü.

"EVRAKTA SAHTECİLİK YAPILDI, İSİMLER DEĞİŞTİRİLDİ"

Mesut Aydın’ın CİMER dilekçesinde, resmi kayıtlarda usulsüzlük yapıldığı iddiası da yer aldı. Ameliyat defterleri ve hasta takip dosyalarında S.T.’nin isminin bilerek gizlendiği, yerine ameliyathanede yetkili hemşire ve sağlık çalışanlarının adlarının yazıldığı savunularak evrakta sahtecilik suçlaması yöneltildi.

Söz konusu uygulamaların hastane yönetiminin talimatıyla sürdürüldüğünü savunan Aydın; duruma tepki gösteren sağlık personelinin mobbinge maruz kaldığını ve bazılarının işten çıkarıldığını iddia etti.

RUHSAT İPTALİ VE GERİYE DÖNÜK İNCELEME TALEBİ

Aydın, yetkisiz personelin girdiği iddia edilen operasyonların geriye dönük incelenmesini; olası hasta ölümleri, kalıcı sakatlıklar ve komplikasyonların tespit edilmesini istedi. Hastanenin ruhsatının iptal edilmesi çağrısında bulunan Aydın; hastane yönetimi, mesul müdür ve ilgili doktorlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı ile Sağlık Bakanlığı müfettişlerince soruşturma yürütülmesini talep etti.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI, HASTANE YALANLADI

Gelişmelerin ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgide, iddiaların aydınlatılması amacıyla idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İddialara ilişkin açıklamada bulunan Özel Ada Hastanesi Başhekimi Cenap Damcı ise suçlamaları yalanladı. Damcı, iddialarda adı geçen S.T. isimli bir personelin hastane bünyesinde çalışmadığını savundu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.