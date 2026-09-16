Kökeni yaklaşık 3 bin yıl öncesine, Urartu uygarlığına kadar uzanan ve 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle koruma altına alınan Erciş üzümünde bağ bozumu dönemi açıldı. Van’ın Erciş ilçesine bağlı Salihiye Mahallesi'ndeki bağlarda toplanan ürünler, bölge halkı için hem tarihi bir değer hem de önemli bir gelir kapısı olmayı sürdürüyor.

Ailesinin 3 asırlık bağcılık geleneğini devralarak 30 yıldır bu işi sürdüren 65 yaşındaki, 4 çocuk ve 6 torun sahibi Yakup Özlek, 7 dönümlük arazisinden bu yıl yaklaşık 7 ton ürün elde etti. Özlek, topladığı rekolteyi çevre vilayetler başta olmak üzere ülke genelindeki farklı pazarlara sunuyor.

KİLOSU 70 LİRADAN SATILIYOR

İlçedeki bağ bozumu sürecini ve ürünün önemini aktaran Yakup Özlek, "Tarihi Urartulara uzanan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip Erciş karası, 2020 yılında tescillendi. Bu bizim için çok kıymetliydi. Bu yıl yetiştirdiğimiz yaklaşık 7 ton üzümü yakın il ve ilçelere kilosunu 70 TL'den satıyoruz. Bağ bozumu başladı. Her yıl bu aylarda üzüm hasadı yapıyoruz. Mevsimin bitişine doğru üzüm pekmezi de yapıyoruz. Onu da yine dışarıya pazarlıyoruz. Böylece yetiştirdiğimiz üzümleri farklı şekillerde değerlendiriyoruz" dedi.

Erciş'te mevsime bağlı olarak başlayan taze üzüm satışı, ilerleyen haftalarda yerini geleneksel yöntemlerle hazırlanan üzüm pekmezi üretimine bırakacak.