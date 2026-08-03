Konya’nın Güneysınır ilçesine bağlı Habiller Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Fadime Uysal, yıllardır kurduğu seracılık hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tam 13 yıl boyunca Antalya’da eşinin muz ve tropikal meyve üretimine destek veren Uysal, edindiği tarımsal birikimle memleketine dönerek 2 dönümlük arazi üzerinde kendi serasını kurdu. İlk domates hasadını gururla gerçekleştiren azimli kadın girişimci, şimdilerde kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İLK SEZONDA 60 TON REKOR REKOLTE BEKLENTİSİ

Serada yoğun bir iş temposuyla üretime başlayan Fadime Uysal, kısa sürede emeklerinin karşılığını almaya başladı. Şu ana kadar 20 ton domates topladıklarını belirten Uysal, sezon tamamlandığında toplam 60 ton rekolteye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Elde ettiği verimin ardından çıtayı daha da yukarı taşımayı amaçlayan Uysal, "Çok güzel bir duygu. Bütün kadın arkadaşlarıma örnek olmak ve hepsinin benim gibi dimdik ayakta durup kendi işlerinin patronu olmasını istiyorum. Ben hayallerimin peşinden koştum ve ulaştım" sözleriyle tüm kadınlara çağrıda bulundu.

HAFTADA 2 KEZ HASAT BEŞER TONLUK HASAT

Gelecek yıl 2 dönümlük sera alanını 5 dönüme çıkarmayı ve ürün çeşitliliğini artırmayı planlayan Konyalı kadın girişimci, bölgedeki diğer kadınlara da iş kapısı oluyor. Haftada iki kez beşer tonluk hasat yapıldığını ifade eden Uysal, yoğun dönemlerde mahalledeki kadınlardan destek aldıklarını ve onların da artık sera kurma hayali kurmaya başladıklarını dile getirdi.

"EŞİM ASLA PES ETMEZ, GÜÇLÜ BİR KADINDIR"

Eşinin hayallerine tam destek veren Atilla Uysal ise memleketlerine dönüp bu başarıyı elde etmekten gurur duyduklarını belirtti. Eşinin çalışkanlığına dikkat çeken Atilla Uysal, "Eşim güçlü bir kadındır, asla pes etmez. Onun hayallerini gerçekleştirmek için yanındaydım, gelen verim bizi çok mutlu etti" dedi.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir de örnek girişimciyi tebrik ederek, bölgedeki kadın üreticilere her türlü sulama ve altyapı desteğini vermeye devam edeceklerini kaydetti.