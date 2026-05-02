Kredi kartı limitlerinin bir kısmını nakit olarak çekme imkanı tanıyan nakit avans sistemi, kısa vadeli acil nakit ihtiyaçları için tasarlanmış bir finansal araçtır.

Ancak son dönemde, asgari ödemesini dahi yapmakta zorlanan kullanıcıların, bir karttan nakit çekip diğer kartın borcunu ödeme yoluna gittiği gözlemleniyor.

Finans uzmanları, bu yöntemin bir çözüm değil, borcun daha yüksek maliyetle ötelenmesi anlamına geldiğini vurguluyor.

YÜKSEK FAİZ VE EK MALİYETLER

Nakit avans kullanımında uygulanan faiz oranları, genellikle alışveriş faiz oranlarından daha yüksektir ve faiz işletimi paranın çekildiği gün itibarıyla başlar. Uzmanlara göre, borcu bu yöntemle kapatmaya çalışmanın yarattığı temel riskler şunlardır:

-Günlük Faiz İşletimi: Alışverişlerde son ödeme tarihine kadar tanınan süre, nakit avansta geçerli değildir.

-İşlem Ücretleri: Çekilen tutar üzerinden alınan nakit çekim komisyonları, ana borcun üzerine ek bir yük bindirir.

-Kredi Notunun Olumsuz Etkilenmesi: Sürekli nakit avans kullanımı ve limitlerin sonuna kadar zorlanması, bankaların risk algısını yükselterek bireyin kredi notunu düşürebilir.

YAPILANDIRMA ALTERNATİFİ DAHA SAĞLIKLI

Ekonomistler, borcun borçla kapatılmasının matematiksel olarak sürdürülebilir olmadığını ifade ediyor.

Mevcut borcun ödenemez hale gelmesi durumunda, nakit avans çekmek yerine banka ile iletişime geçilerek borcun düşük faizli bir ihtiyaç kredisiyle kapatılması veya mevcut borcun uzun vadeli yapılandırılması öneriliyor.

Bu sayede ödenecek toplam faiz yükünün kontrol altına alınabileceği belirtiliyor.

GEÇİCİ ÇÖZÜM KALICI SORUN GETİREBİLİR

Nakit avansla kredi kartı borcu kapatmak, o ay için temerrüde düşmeyi engellese de bir sonraki ayın borç yükünü katlayarak artırıyor.

Uzmanlar, tüketicilerin finansal planlama yaparken "geçiştirici" yöntemler yerine, harcama disiplini ve resmi yapılandırma seçeneklerine odaklanması gerektiği konusunda hemfikir.