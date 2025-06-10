Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü paniğe sevk etti. AFAD verilerine göre 4.5 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN UYARI

Art arda depremlerin meydana geldiği Kütahya hakkında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür kritik br uyarı yaptı. Resmi X hesabından paylaşım yapan Görür şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır"