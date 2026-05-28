Yargı eliyle CHP yönetimine müdahale tartışmaları sürerken, “mutlak butlan” kararıyla Özgür Özel’in genel başkanlığının düşürülmesi sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP’nin başına geçti. Böylece 2023 kurultayında delegelerin “değişim” diyerek son verdiği Kılıçdaroğlu dönemi yargı kararıyla yeniden başlamış oldu.

2010 yılında Deniz Baykal’ın istifasının ardından genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu, “Yeni CHP” söylemiyle yola çıktı. Parti tabanında büyük beklenti yaratan süreçte CHP’nin yüzde 25 sınırını aşacağı ve iktidar alternatifi olacağı savunuldu. Ancak geçen 13 yılda CHP, yerel seçimlerdeki sınırlı başarılar dışında kritik seçimlerin tamamında yenilgi yaşadı.

İLK BÜYÜK YENİLGİ REFERANDUMDA GELDİ

Kılıçdaroğlu’nun liderliğindeki ilk önemli sınav 12 Eylül 2010 referandumu oldu. CHP’nin yürüttüğü “Hayır” kampanyasına rağmen anayasa değişikliği yüzde 57,9 “Evet” oyuyla kabul edildi. Sonuç, AKP’nin yargı üzerindeki etkisini artırdığı eleştirileriyle birlikte CHP açısından ağır bir yenilgi olarak değerlendirildi.

SEÇİMLERDE HEDEF TUTMADI

2011 genel seçimleri öncesinde CHP yönetimi iddialı vaatlerle sahaya çıktı. Kılıçdaroğlu seçim öncesi oy oranını yüzde 30’un üzerine taşıyacaklarını söyledi. Ancak CHP yüzde 25,9’da kaldı, AKP ise iktidarını sürdürdü.

2014 yerel seçimlerinde Ankara ve İstanbul’un kazanılması hedeflense de CHP beklentileri karşılayamadı. Aynı yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ise CHP ile MHP’nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yenilgisi parti içinde tartışmaları büyüttü. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP Meclis çoğunluğunu kaybetmesine rağmen muhalefet iktidar alternatifi oluşturamadı. Koalisyon sürecinin ardından gidilen 1 Kasım seçimlerinde AKP yeniden tek başına iktidara geldi.

MÜHÜRSÜZ OYLARA İTİRAZ ETMEDİ

2017 anayasa referandumu CHP açısından bir başka kritik kırılma oldu. “Tek adam rejimi” eleştirileriyle yürütülen kampanyaya rağmen referandum yüzde 51,4 “Evet” oyuyla kabul edildi. YSK’nin mühürsüz oy kararı tartışmalara yol açsa da sonuç değişmedi ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçti.

2018 seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu. Muhalefetin ikinci tur beklentisi sonuçsuz kaldı; Erdoğan ilk turda yeniden seçildi. Seçim gecesi yaşanan krizler CHP yönetimine yönelik eleştirileri artırdı.

TEK BAŞARI YEREL SEÇİMLER OLDU

Kılıçdaroğlu döneminin en önemli siyasi başarısı 2019 yerel seçimleri olarak kayda geçti. CHP, Ekrem İmamoğlu ile İstanbul’u, Mansur Yavaş ile Ankara’yı kazandı. Özellikle İstanbul seçimlerinin yenilenmesine rağmen farkın açılması muhalefette moral üstünlük yarattı. Ancak bu başarı genel seçim zaferine dönüşmedi.

“TARİHİ FIRSAT” KAYBEDİLDİ

2023 seçimleri muhalefet açısından iktidar değişimi umudunun en yüksek olduğu dönemlerden biri olarak görüldü. Altılı Masa’nın adayı olan Kılıçdaroğlu, ekonomik kriz ve deprem sonrası oluşan toplumsal tepkiye rağmen seçimleri kazanamadı.

Muhalefet içinde Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın aday olması gerektiği yönündeki tartışmalar sürerken Kılıçdaroğlu’nun adaylığı eleştirilerin odağı oldu. Erdoğan, ikinci turda yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Kurultay sürecinde yükselen “değişim” talebi sonucunda Özgür Özel genel başkan seçildi ve Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Ancak son yargı kararıyla CHP’de yeni bir kriz dönemi başladı.