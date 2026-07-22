Ticaret Bakanlığı, tüketici sağlığının korunması ve piyasadaki güvensiz ürünlerin engellenmesi amacıyla yürüttü denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Bakanlık tarafından yayımlanan resmi bildirimde, piyasada satışı sunulan ithal bir kırtasiye ürününde insan sağlığını tehdit eden oranlarda kimyasal madde belirlendiği duyuruldu.

LİMİTLERİN ÜZERİNDE KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Bakanlık denetçileri tarafından gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde, Almanya menşeli kalemtıraşlarda yüksek miktarda kurşun maddesine rastlandı. İlgili üründe tespit edilen değerlerin mevzuatta belirtilen güvenli sınırların üzerinde olduğu ve ürünün ağır kimyasal risk taşıdığı bildirildi.

SATIŞI YASAKLANDI PİYASADAN TOPLATILIYOR

Tespit edilen durum üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, 4703 Sayılı Kanun ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yaptırım uyguladı. Ürünün piyasaya arzı tamamen yasaklanırken, piyasada bulunan mevcut ürünler için de toplatma kararı alındı. Kararın 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bakanlık bildiriminde yer alan ve toplatılmasına karar verilen ürüne ait detaylar şu şekildedir:

Ürün Grubu: Kalemtıraş

Ürün Etiket Adı: Pirinç Kalemtıraş

Marka: Mobbius-Ruppert

Model / Seri No: 601 Pollux - 610 Castor

Menşe Ülke: Almanya

Firma / Dağıtıcı: Mehmet Serim - Halk Ticarethanesi (Melikgazi / Kayseri)

Risk Türü: Kimyasal Risk (Limit Üstü Kurşun)

Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması ve Toplatma