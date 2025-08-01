Tavşan kostümü ve elinde tüfekle metroya binen 15 yaşındaki A.Y.'nin neden bunu yaptığı merak uyandırırken, gözaltına alınması sonrası tahta silahı ve maskesiyle neden metroda gezdiğine dair pek çok iddia ortaya atıldı.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda "tavşan maskeli" bir kişi daha görüldü bu seferki kişinin elinde tüfek değil silah eldiven vardı.

"BANA GÖREV VERİLDİ, KÖPEĞİNİZİ SEVEBİLİR MİYİM"

Anne-baba ve küçük kızlarının, köpekleriyle seyahat ettiğini, bu gencin ailenin yanına gelerek babaya "Şu an maskemin altında kamera var. Kayıt yapıyorum" dediğini ifade etti.

Babanın "Seni bu halinde ciddiye alamıyorum" dediğini, maskeli gencin "Bana şimdi anlık olarak bir görev geldi. Siyah eldivenimle köpeğinizi sevme görevi. Köpeğinizi sevebilir miyim?" diye yanıt verdiğini, babanın "Sev" diyerek izin vermesi üzerine maskeli gencin yere çömelerek köpeğin başını bir süre sevdiğini ve tekrar yerine oturduğunu belirtti. Sonrasında da Hacıosman durağında indiğini, telefonda konuşarak merdivenlerden çıktığını, birkaç gün sonra da yine tavşan maskeli ama bu sefer elinde tüfek olan 15 yaşındaki çocuğun yakalandığını söyledi.

BAHİS Mİ, OYUN MU

Uzmanlar bunun bir oyun ya da yasa dışı bahis olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar "Gençler, kendi aralarında oyun oynuyor. Birbirlerine görev veriyorlar ve onu yapıyorlar" yorumu yapıyor. Ancak olayın daha büyük boyutları olduğunu ifade eden bazı uzmanlar ise bunun yasa dışı bahis olduğunu düşünüyor.

Uzmanlar bu bahis olayını da "Yasa dışı bahis sitelerinde bu gençlere görev veriliyor. Gençlerin verilen görevi yapıp yapamayacağına dair bahis oynanıyor. Görevin tamamlanmasına göre de birileri kazanıyor, birileri kaybediyor" diye anlatıyor.

SİYAH MASKELİ GENCİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Y.’nin, "Ayazağa’da maskeli bir partiye katıldım. Parti bitikten sonra eve dönmek için metroya bindim. Elimdeki tüfek tahtadan yapılmış oyuncak bir silah" dediği öğrenildi.